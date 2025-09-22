Informations sur le prix de CF Large Cap Index (LCAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 12.16 $ 12.16 $ 12.16 Bas 24 h $ 12.67 $ 12.67 $ 12.67 Haut 24 h Bas 24 h $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Haut 24 h $ 12.67$ 12.67 $ 12.67 Sommet historique $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 Prix le plus bas $ 12.2$ 12.2 $ 12.2 Variation du prix (1 h) -1.07% Changement de prix (1J) -3.38% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de CF Large Cap Index (LCAP) est de $12.12. Au cours des dernières 24 heures, LCAP a évolué entre un minimum de $ 12.16 et un maximum de $ 12.67, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LCAP est $ 13.31, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 12.2.

En termes de performance à court terme, LCAP a évolué de -1.07% au cours de la dernière heure, -3.38% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CF Large Cap Index (LCAP)

Capitalisation boursière $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Offre en circulation 88.03K 88.03K 88.03K Offre totale 88,030.51588395372 88,030.51588395372 88,030.51588395372

La capitalisation boursière actuelle de CF Large Cap Index est de $ 1.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LCAP est de 88.03K, avec une offre totale de 88030.51588395372. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07M.