Le prix en temps réel de CF Large Cap Index est aujourd'hui de 12.12 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LCAP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LCAP facilement sur MEXC maintenant.

Prix de CF Large Cap Index (LCAP)

Prix en temps réel : 1 LCAP à USD

$12.16
-2.90%1D
Graphique du prix de CF Large Cap Index (LCAP) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:37:35 (UTC+8)

Informations sur le prix de CF Large Cap Index (LCAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 12.16
Bas 24 h
$ 12.67
Haut 24 h

$ 12.16
$ 12.67
$ 13.31
$ 12.2
-1.07%

-3.38%

--

--

Le prix en temps réel de CF Large Cap Index (LCAP) est de $12.12. Au cours des dernières 24 heures, LCAP a évolué entre un minimum de $ 12.16 et un maximum de $ 12.67, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LCAP est $ 13.31, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 12.2.

En termes de performance à court terme, LCAP a évolué de -1.07% au cours de la dernière heure, -3.38% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CF Large Cap Index (LCAP)

$ 1.07M
--
$ 1.07M
88.03K
88,030.51588395372
La capitalisation boursière actuelle de CF Large Cap Index est de $ 1.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LCAP est de 88.03K, avec une offre totale de 88030.51588395372. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07M.

Historique du prix de CF Large Cap Index (LCAP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CF Large Cap Index en USD était de $ -0.42435388971922.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CF Large Cap Index en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CF Large Cap Index en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CF Large Cap Index en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.42435388971922-3.38%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe. LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

Prévision de prix de CF Large Cap Index (USD)

Combien vaudra CF Large Cap Index (LCAP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CF Large Cap Index (LCAP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CF Large Cap Index.

Consultez la prévision de prix de CF Large Cap Index maintenant !

LCAP en devises locales

Tokenomics de CF Large Cap Index (LCAP)

Comprendre la tokenomics de CF Large Cap Index (LCAP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LCAP !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CF Large Cap Index (LCAP)

Combien vaut CF Large Cap Index (LCAP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LCAP en USD est de 12.12 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LCAP à USD ?
Le prix actuel de LCAP en USD est $ 12.12. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de CF Large Cap Index ?
La capitalisation boursière de LCAP est de $ 1.07M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LCAP ?
L'offre en circulation de LCAP est de 88.03K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LCAP ?
LCAP a atteint un prix ATH de 13.31 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LCAP ?
LCAP a vu un prix ATL de 12.2 USD.
Quel est le volume de trading de LCAP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LCAP est de -- USD.
Est-ce que LCAP va augmenter cette année ?
LCAP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LCAP pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.