Qu'est-ce que Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first.

Ressource de Contentos (COS) Site officiel

Tokenomics de Contentos (COS)

Comprendre la tokenomics de Contentos (COS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COS !