Qu'est-ce que Defactor (FACTR)

Defactor is expediting the onboarding process for real world assets in DeFi. It is a bridge between decentralised finance and traditional businesses. Real world assets can be turned into NFT’s and the NFT can be used to receive funding from the liquidity available in the crypto space. This is a difficult process for traditional businesses that don’t have the infrastructure or knowledge to understand how to do this. This is how Defactor will be the bridge between DeFi and Traditional Business. Defactor will make this an easy process that is accessible to all.

Prévision de prix de Defactor (USD)

Combien vaudra Defactor (FACTR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Defactor (FACTR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Defactor.

FACTR en devises locales

Tokenomics de Defactor (FACTR)

Comprendre la tokenomics de Defactor (FACTR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FACTR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Defactor (FACTR) Combien vaut Defactor (FACTR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FACTR en USD est de 0.01204008 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FACTR à USD ? $ 0.01204008 . Consultez le Le prix actuel de FACTR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Defactor ? La capitalisation boursière de FACTR est de $ 3.62M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FACTR ? L'offre en circulation de FACTR est de 299.75M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FACTR ? FACTR a atteint un prix ATH de 0.889581 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FACTR ? FACTR a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de FACTR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FACTR est de -- USD . Est-ce que FACTR va augmenter cette année ? FACTR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FACTR pour une analyse plus approfondie.

