Qu'est-ce que Etherfuse CETES (CETES)

Etherfuse CETES Stablebonds are composable, self custody, and backed by a real world CETES. Cetes stands for Certificates of the Treasury of the Federation. These are financial instruments denominated in Mexican pesos and are issued by the Mexican government, generally as short-term debt. The profit earned by the holder of CETES is equal to the price difference between acquisition and the nominal value upon maturity. Weekly Rebase: The value of your investment in the CETES Stablebond doesn’t just sit idle; it grows. The APY adjusts automatically weekly based on market conditions, ensuring that your investment keeps pace—effortlessly. The Mexican CETES Stablebond, introduced by Etherfuse, represents a significant advancement in blockchain-based assets, combining cryptocurrency's high returns with traditional bonds' safety. This financial instrument merges short-term rapid liquidity with the stability of government-backed securities, making it an ideal investment choice. With an innovative update to our platform, investing has never been more straightforward:

Ressource de Etherfuse CETES (CETES) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Etherfuse CETES (CETES)

Comprendre la tokenomics de Etherfuse CETES (CETES) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CETES !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Etherfuse CETES (CETES) Combien vaut Etherfuse CETES (CETES) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CETES en USD est de 0.059372 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CETES à USD ? $ 0.059372 . Consultez le Le prix actuel de CETES en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Etherfuse CETES ? La capitalisation boursière de CETES est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CETES ? L'offre en circulation de CETES est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CETES ? CETES a atteint un prix ATH de 0.2169 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CETES ? CETES a vu un prix ATL de 0.0360201 USD . Quel est le volume de trading de CETES ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CETES est de -- USD . Est-ce que CETES va augmenter cette année ? CETES pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CETES pour une analyse plus approfondie.

