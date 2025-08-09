Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MPDAO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MPDAO.

Le prix de Meta Pool DAO (MPDAO) est actuellement de 0.03112392 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MPDAO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Meta Pool DAO (MPDAO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Meta Pool DAO en USD était de $ +0.00088352.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Meta Pool DAO en USD était de $ +0.0086511581.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Meta Pool DAO en USD était de $ +0.0133079221.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Meta Pool DAO en USD était de $ +0.00859043272406021.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00088352 +2.92% 30 jours $ +0.0086511581 +27.80% 60 jours $ +0.0133079221 +42.76% 90 jours $ +0.00859043272406021 +38.12%

Analyse de prix de Meta Pool DAO (MPDAO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Meta Pool DAO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03002358$ 0.03002358 $ 0.03002358 Haut 24 h $ 0.03117893$ 0.03117893 $ 0.03117893 Sommet historique $ 0.118024$ 0.118024 $ 0.118024 Variation du prix (1 h) +1.90% Changement de prix (1J) +2.92% Variation du prix (7 j) +2.17%

Informations de marché pour Meta Pool DAO (MPDAO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :