Informations sur le prix de NuCypher (NU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.051773 Haut 24 h $ 0.053907 Sommet historique $ 2.61 Prix le plus bas $ 0.01610325 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) +2.40% Variation du prix (7 j) -9.21%

Le prix en temps réel de NuCypher (NU) est de $0.053164. Au cours des dernières 24 heures, NU a évolué entre un minimum de $ 0.051773 et un maximum de $ 0.053907, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NU est $ 2.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01610325.

En termes de performance à court terme, NU a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, +2.40% sur 24 heures et de -9.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NuCypher (NU)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 206.55M Offre en circulation 0.00 Offre totale 3,885,390,081.748248

La capitalisation boursière actuelle de NuCypher est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NU est de 0.00, avec une offre totale de 3885390081.748248. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 206.55M.