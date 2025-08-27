Qu'est-ce que OpenVPP (OVPP)

OpenVPP’s tech stack is designed to deliver the first purpose‑built, on‑chain payment layer for the energy utility sector. By combining a stablecoin-based settlement layer with a decentralized integration layer for distributed‑energy resources (DERs), it enables utilities, device vendors, and end‑users to transact in real time, at machine scale, and without relying on fragile centralized gateways. The strategic and timely dispatch of the platform in its entirety forms an open-source virtual power plant (VPP). At its core, OpenVPP’s payments engine integrates wrapped dollar-pegged stablecoins in energy‑aware smart contracts so a single token can just as easily represent one dollar units, one kilowatt‑hour, or one kilogram of avoided CO₂. In tandem, a universal “DNS for DERs” protocol lets meters, EV chargers, home batteries, and grid operators discover one another, authenticate securely, and exchange value peer‑to‑peer.

Ressource de OpenVPP (OVPP) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur OpenVPP (OVPP) Combien vaut OpenVPP (OVPP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de OVPP en USD est de 0.085142 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de OVPP à USD ? $ 0.085142 . Consultez le Le prix actuel de OVPP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de OpenVPP ? La capitalisation boursière de OVPP est de $ 85.15M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de OVPP ? L'offre en circulation de OVPP est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OVPP ? OVPP a atteint un prix ATH de 0.088369 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OVPP ? OVPP a vu un prix ATL de 0.061668 USD . Quel est le volume de trading de OVPP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OVPP est de -- USD . Est-ce que OVPP va augmenter cette année ? OVPP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OVPP pour une analyse plus approfondie.

