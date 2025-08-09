Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HOHM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HOHM.

Le prix de Origami hOHM (HOHM) est actuellement de 0.01159711 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HOHM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Origami hOHM (HOHM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Origami hOHM en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Origami hOHM en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Origami hOHM en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Origami hOHM en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.83% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Origami hOHM (HOHM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Origami hOHM : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01149119$ 0.01149119 $ 0.01149119 Haut 24 h $ 0.01175609$ 0.01175609 $ 0.01175609 Sommet historique $ 0.01175609$ 0.01175609 $ 0.01175609 Variation du prix (1 h) -0.08% Changement de prix (1J) -0.83% Variation du prix (7 j) +3.26%

Informations de marché pour Origami hOHM (HOHM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :