Prix de TATE (TATE)
Le prix de TATE (TATE) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de TATE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TATE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TATE.
Aujourd'hui, la variation du prix de TATE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TATE en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TATE en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TATE en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0
|+32.27%
|60 jours
|$ 0
|+31.53%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de TATE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-2.48%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Tate Token is a project that has been initiated with the purpose of promoting the ideals of financial freedom and independence espoused by the renowned businessman, Andrew Tate. Our objective is to provide a platform for innovative thinkers to flourish and excel by offering them a stimulating and conducive environment. We aspire to establish the most extensive Web3 community and are committed to introducing new and innovative features in the near future. What makes your project unique? Our goal is to create a community of individuals who share our vision and are committed to making a positive change in the world. We believe that the power of crypto and blockchain technology can help us achieve this goal. At Tate Token, our objective is to deliver a dynamic and interactive community environment that offers measurable rewards to our token holders. History of your project. The $TATE Token project was founded with the vision of creating a community of dedicated and like-minded individuals who share a desire to break free from the constraints of traditional financial systems and achieve financial independence. What’s next for your project? The $TATE token project may undertake various initiatives to foster a strong and supportive community. These initiatives could involve gamification elements, challenges, or quests that incentivize users to participate and interact with the platform. Another important objective for the project is to increase adoption and attract more token holders. To achieve this, the project may implement targeted marketing campaigns, form partnerships & others... What can your token be used for? Tate Token will provide its users with an array of unique advantages and features . For exemple, by holding a certain amount of tokens, users may potentially be eligible for rewards, such as airdrops, inclusion in a whitelist NFT collection, and exclusive access to secret networking channels.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de TATE (TATE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TATE !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 TATE à VND
₫--
|1 TATE à AUD
A$--
|1 TATE à GBP
￡--
|1 TATE à EUR
€--
|1 TATE à USD
$--
|1 TATE à MYR
RM--
|1 TATE à TRY
₺--
|1 TATE à JPY
¥--
|1 TATE à ARS
ARS$--
|1 TATE à RUB
₽--
|1 TATE à INR
₹--
|1 TATE à IDR
Rp--
|1 TATE à KRW
₩--
|1 TATE à PHP
₱--
|1 TATE à EGP
￡E.--
|1 TATE à BRL
R$--
|1 TATE à CAD
C$--
|1 TATE à BDT
৳--
|1 TATE à NGN
₦--
|1 TATE à UAH
₴--
|1 TATE à VES
Bs--
|1 TATE à CLP
$--
|1 TATE à PKR
Rs--
|1 TATE à KZT
₸--
|1 TATE à THB
฿--
|1 TATE à TWD
NT$--
|1 TATE à AED
د.إ--
|1 TATE à CHF
Fr--
|1 TATE à HKD
HK$--
|1 TATE à MAD
.د.م--
|1 TATE à MXN
$--
|1 TATE à PLN
zł--
|1 TATE à RON
лв--
|1 TATE à SEK
kr--
|1 TATE à BGN
лв--
|1 TATE à HUF
Ft--
|1 TATE à CZK
Kč--
|1 TATE à KWD
د.ك--
|1 TATE à ILS
₪--