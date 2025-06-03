ESCG Fiyatı(ESCG)

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

ESCG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için ESCG (ESCG) mevcut fiyatı -- USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. ESCG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar ESCG Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ESCG fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

MEXC'deki ESCG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ESCG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ESCG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ESCG fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü ESCG Fiyatı Değişimi

Bugün, ESCG, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ESCG 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ESCG 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ESCG değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ESCG 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ESCG Fiyat Bilgisi

En güncel ESCG fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

--
----

--
----

--
----

--

--

--

ESCG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

--
----

--
----

ESCG (ESCG) Nedir?

ESCG, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ESCG yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ESCG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ESCG hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ESCG satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ESCG Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ESCG, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ESCG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ESCG fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ESCG Fiyat Geçmişi

ESCG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ESCG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ESCG fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ESCG (ESCG) Satın Alma

Nasıl ESCG satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ESCG Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ESCG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ESCG / VND
--
1 ESCG / AUD
A$--
1 ESCG / GBP
--
1 ESCG / EUR
--
1 ESCG / USD
$--
1 ESCG / MYR
RM--
1 ESCG / TRY
--
1 ESCG / JPY
¥--
1 ESCG / RUB
--
1 ESCG / INR
--
1 ESCG / IDR
Rp--
1 ESCG / KRW
--
1 ESCG / PHP
--
1 ESCG / EGP
￡E.--
1 ESCG / BRL
R$--
1 ESCG / CAD
C$--
1 ESCG / BDT
--
1 ESCG / NGN
--
1 ESCG / UAH
--
1 ESCG / VES
Bs--
1 ESCG / PKR
Rs--
1 ESCG / KZT
--
1 ESCG / THB
฿--
1 ESCG / TWD
NT$--
1 ESCG / AED
د.إ--
1 ESCG / CHF
Fr--
1 ESCG / HKD
HK$--
1 ESCG / MAD
.د.م--
1 ESCG / MXN
$--

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ESCG Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Solana Mobil Telefonu Nedir? Solana Seeker Telefon Özellikleri, Avantajları ve Fiyatı Hakkında Her Şey

Solana Mobil Telefonu, Web3 mobil teknolojisine doğru devrim niteliğinde bir adımı temsil ediyor. Geleneksel akıllı telefonların aksine, Solana mobil cihazları blockchain teknolojisini işletim sistemine doğrudan entegre ederek kripto para yönetimini ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’ler) daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

June 3, 2025

YieldNest (YND) Nedir? YieldNest’in AI Destekli DeFi Token’ı Hakkında Kapsamlı Rehber

Bu kapsamlı rehber, YieldNest’in gelir optimizasyonuna devrim niteliğindeki yaklaşımını, yerel YND yönetişim token’ının faydasını ve protokolün yapay zeka ve gelişmiş yeniden stake etme mekanizmaları aracılığıyla merkeziyetsiz finansın geleceğini nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfetmektedir.

June 2, 2025

LABUBU Coin Nedir? Viral Meme Token’a Kapsamlı Rehber

Kripto para dünyasında, birkaç token hem kültürel zeitgeisti hem de yatırımcı dikkatini aynı anda yakalamayı başarır. LABUBU coin, viral pop kültürü ile blockchain inovasyonu arasında bir köprü kuran ilginç bir fenomen olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamlı rehber, sevilen koleksiyonluk oyuncaklardan ilham alan topluluk odaklı bir meme token’ın milyonlar değerinde bir dijital hareket yaratma şekline dair içgörüler sunuyor ve kültürel trendlerle merkeziyetsiz finans arasındaki kesişimi yeniden keşfediyor. İster bir meme coin meraklısı olun, ister dijital alternatifler arayan bir koleksiyoner, ya da viral fenomenlerin blockchain değerine nasıl dönüştüğüne dair meraklısanız, bu makale, LABUBU’nun topluluk odaklı token ekonomisine ve kripto alanındaki kültürel temsiline yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımını anlamanız için gereken her şeyi sağlıyor.

May 30, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

ESCG
USD

1 ESCG = -- USD

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti