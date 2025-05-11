dTRINITY S Fiyatı (DS)
Bugün için canlı dTRINITY S (DS) fiyatı, 0.59715 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
dTRINITY S Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki dTRINITY S fiyat değişimi +2.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, dTRINITY S / USD fiyat değişimi, $ +0.01428514.
Son 30 gün içerisinde, dTRINITY S / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, dTRINITY S / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, dTRINITY S / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01428514
|+2.45%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel dTRINITY S fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
+2.45%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol — a new primitive designed to supercharge DeFi markets. The protocol features a suite of decentralized stablecoins that are fully backed by exogenous, yield-bearing reserves. They are also the first demand-centric stablecoins in DeFi, designed to externalize the underlying yields to borrowers instead of holders and stakers. By paying users to borrow, dTRINITY is able to shift the demand curve upward, creating a higher supply-demand equilibrium that unlocks greater capital efficiency and yields for stablecoin users. dTRINITY is live on Fraxtal and Sonic, with follow-on expansions to Ethereum and other blockchains in Q3 and Q4 ‘25. The project’s core contributors include the founders of Stably, with backing from the founders of Frax, Sky, Convex, Coin98, and Promontory Technologies.
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