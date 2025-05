dTRINITY S (DS) Nedir?

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol — a new primitive designed to supercharge DeFi markets. The protocol features a suite of decentralized stablecoins that are fully backed by exogenous, yield-bearing reserves. They are also the first demand-centric stablecoins in DeFi, designed to externalize the underlying yields to borrowers instead of holders and stakers. By paying users to borrow, dTRINITY is able to shift the demand curve upward, creating a higher supply-demand equilibrium that unlocks greater capital efficiency and yields for stablecoin users. dTRINITY is live on Fraxtal and Sonic, with follow-on expansions to Ethereum and other blockchains in Q3 and Q4 ‘25. The project’s core contributors include the founders of Stably, with backing from the founders of Frax, Sky, Convex, Coin98, and Promontory Technologies.

