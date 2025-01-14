Loop ETH Fiyatı (LPETH)
Bugün için canlı Loop ETH (LPETH) fiyatı, 3,214.72 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.53M USD. LPETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Loop ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.38K USD
- Gün içindeki Loop ETH fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 787.05 USD.
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Gün içerisinde, Loop ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Loop ETH / USD fiyat değişimi, $ -64.1420222720.
Son 60 gün içerisinde, Loop ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Loop ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -64.1420222720
|-1.99%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Loop ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-10.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
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