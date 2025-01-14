Morphware Fiyatı (XMW)
Bugün için canlı Morphware (XMW) fiyatı, 0.091907 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.72M USD. XMW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Morphware Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.82M USD
- Gün içindeki Morphware fiyat değişimi -11.81%
- Dolaşımdaki arz: 780.58M USD.
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Gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ -0.01231033113959084.
Son 30 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ -0.0378442145.
Son 60 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ +0.1951179636.
Son 90 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ +0.05821637381435763.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.01231033113959084
|-11.81%
|30 Gün
|$ -0.0378442145
|-41.17%
|60 Gün
|$ +0.1951179636
|+212.30%
|90 Gün
|$ +0.05821637381435763
|+172.80%
En güncel Morphware fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.42%
-11.81%
-29.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Morphware is currently the most interesting project at the intersection of AI and Web3 because of its unique focus on constructing a superpeer. Superpeers are a core component of bootstrapping peer-to-peer networks, and in Morphware’s case: that means having access to an abundance of affordable electricity as 65-90% of the costs of both high-performance computing and cryptocurrency mining workloads are related directly to the price of electricity. The project was founded as a protocol by a team of professional data scientists, smart contract engineers, and full-stack developers in 2021.
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￡E.4.6413035
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R$0.55971363
|1 XMW / CAD
C$0.13142701
|1 XMW / BDT
৳11.17129585
|1 XMW / NGN
₦142.49077466
|1 XMW / UAH
₴3.8968568
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