Wrapped Bera Fiyatı (WBERA)

USD

Wrapped Bera (WBERA) Canlı Fiyat Grafiği

$5.86
$5.86$5.86
+3,714.50%(1D)

Bugünkü Wrapped Bera (WBERA) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Bera (WBERA) fiyatı, 5.86 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBERA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Bera Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.20M USD
- Gün içindeki Wrapped Bera fiyat değişimi +3,714.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Bera (WBERA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Bera / USD fiyat değişimi, $ +5.71.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Bera / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Bera / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Bera / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5.71+3,714.54%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Bera (WBERA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Bera fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.150063
$ 0.150063$ 0.150063

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 15.29
$ 15.29$ 15.29

+0.15%

+3,714.54%

--

Wrapped Bera (WBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.20M
$ 35.20M$ 35.20M

0.00
0.00 0.00

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Wrapped Bera (WBERA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WBERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBERA / AUD
A$9.3174
1 WBERA / GBP
4.688
1 WBERA / EUR
5.6256
1 WBERA / USD
$5.86
1 WBERA / MYR
RM26.0184
1 WBERA / TRY
210.2568
1 WBERA / JPY
¥886.5008
1 WBERA / RUB
571.1742
1 WBERA / INR
514.3908
1 WBERA / IDR
Rp96,065.5584
1 WBERA / PHP
340.173
1 WBERA / EGP
￡E.294.465
1 WBERA / BRL
R$33.988
1 WBERA / CAD
C$8.3212
1 WBERA / BDT
715.0372
1 WBERA / NGN
8,865.301
1 WBERA / UAH
243.9518
1 WBERA / VES
Bs351.6
1 WBERA / PKR
Rs1,642.7924
1 WBERA / KZT
2,989.772
1 WBERA / THB
฿198.1266
1 WBERA / TWD
NT$192.4424
1 WBERA / CHF
Fr5.274
1 WBERA / HKD
HK$45.6494
1 WBERA / MAD
.د.م58.893