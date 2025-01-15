Wrapped GLQ Fiyatı (WGLQ)
Bugün için canlı Wrapped GLQ (WGLQ) fiyatı, 0.055957 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WGLQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped GLQ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.01K USD
- Gün içindeki Wrapped GLQ fiyat değişimi +12.93%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped GLQ / USD fiyat değişimi, $ +0.00640762.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped GLQ / USD fiyat değişimi, $ -0.0217958614.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped GLQ / USD fiyat değişimi, $ -0.0152345114.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped GLQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00640762
|+12.93%
|30 Gün
|$ -0.0217958614
|-38.95%
|60 Gün
|$ -0.0152345114
|-27.22%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped GLQ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.18%
+12.93%
-14.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WGLQ is the wrapped version of GLQ, the native asset of the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). To trade on this platform, you need to wrap GLQ into WGLQ. Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
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|1 WGLQ / RUB
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