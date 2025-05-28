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YU Fiyatı (YU)

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YU (YU) Canlı Fiyat Grafiği

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Bugünkü YU (YU) Fiyatı

Bugün için canlı YU (YU) fiyatı, 1,0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16,62M USD. YU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki YU fiyat değişimi +%0,02
- Dolaşımdaki arz: 16,62M USD.

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USD Bazında YU (YU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, YU / USD fiyat değişimi, $ +0,00020512.
Son 30 gün içerisinde, YU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, YU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YU / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00020512+%0,02
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

YU (YU) Fiyat Analizi

En güncel YU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,9997
$ 0,9997$ 0,9997

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

+%0,03

+%0,02

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YU (YU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,62M
$ 16,62M$ 16,62M

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16,62M
16,62M 16,62M

YU (YU) Nedir?

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

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YU (YU) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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YU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YU / VND
25.641
1 YU / AUD
A$1,55
1 YU / GBP
0,74
1 YU / EUR
0,88
1 YU / USD
$1
1 YU / MYR
RM4,23
1 YU / TRY
39,03
1 YU / JPY
¥144,36
1 YU / RUB
80,25
1 YU / INR
85,36
1 YU / IDR
Rp16.393,44
1 YU / KRW
1.375,51
1 YU / PHP
55,52
1 YU / EGP
￡E.49,79
1 YU / BRL
R$5,66
1 YU / CAD
C$1,37
1 YU / BDT
122,08
1 YU / NGN
1.584,78
1 YU / UAH
41,68
1 YU / VES
Bs94
1 YU / PKR
Rs281,61
1 YU / KZT
509,16
1 YU / THB
฿32,79
1 YU / TWD
NT$30
1 YU / AED
د.إ3,67
1 YU / CHF
Fr0,82
1 YU / HKD
HK$7,83
1 YU / MAD
.د.م9,23
1 YU / MXN
$19,25