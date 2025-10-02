Kumpletong Gabay sa MEXC Coin-M Futures: Paano I-trade ang Coin-M Futures para I-maximize ang Returns

Sa cryptocurrency derivatives, ang kalakalan ng Futures ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mag-apply ng leverage upang mapataas ang mga potensyal na kita at makakuha ng mga posisyon sa parehong Sa cryptocurrency derivatives, ang kalakalan ng Futures ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mag-apply ng leverage upang mapataas ang mga potensyal na kita at makakuha ng mga posisyon sa parehong
Sa cryptocurrency derivatives, ang kalakalan ng Futures ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mag-apply ng leverage upang mapataas ang mga potensyal na kita at makakuha ng mga posisyon sa parehong tumataas at bumabagsak na mga merkado. Nag-aalok ang MEXC ng dalawang pangunahing uri ng Futures: USDT-M Futures at Coin-M Futures. Bagama't ang karamihan sa mga baguhan ay nagsisimula sa mas diretsong USDT-M Futures, ang mga may karanasang mangangalakal na nakakaunawa sa mga ikot ng merkado ay maaaring pumili ng Coin-M Futures sa ilang partikular na kundisyon upang mapakinabangan ang mga kita.
Hindi tulad ng USDT-M Futures, na gumagamit ng USDT bilang margin, ang Coin-M Futures ay nangangailangan ng mga non-stablecoin na cryptocurrencies bilang margin. Halimbawa, kung gusto mong i-trade ang BTC Perpetual Futures sa ilalim ng Coin-M Futures, dapat mong ilipat ang BTC sa iyong Coin-M Futures account bilang margin. Kapag nagbukas at nagsara ka ng mga posisyon, lahat ng natanto na kita at pagkalugi ay nasettle sa BTC. Kung kikita ka ng 0.1 BTC sa tubo, ang balanse ng iyong account ay tataas ng 0.1 BTC.
Ito ang pinakapangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Coin-M Futures at USDT-M Futures, at ang pinagmulan ng kanilang apela at kanilang mga panganib. Dahil ang margin mismo (halimbawa, BTC) ay napapailalim sa mga pagbabago sa presyo, ang iyong huling kita o pagkalugi, kapag sinusukat sa USDT o iba pang fiat currency, ay naiimpluwensyahan ng isang karagdagang variable. Sa partikular:
Pinalakas na Mga Nadagdag sa Bull Market:
Ipagpalagay na gumamit ka ng 1 BTC bilang margin at magbukas ng mahabang posisyon kapag ang BTC ay nakapresyo sa $50,000. Kung ang presyo ay tumaas sa $60,000:
1) Ang iyong posisyon sa Futures ay bumubuo ng tubo, na na-settle sa BTC.
2) Ang halaga ng iyong 1 BTC margin ay tumataas din mula $50,000 hanggang $60,000.
Lumilikha ito ng "dobleng gain," kung saan ang iyong kabuuang kita na nasusukat sa mga termino ng stablecoin ay makabuluhang pinalalaki.
Compounded na Pagkalugi sa isang Bear Market:
Sa kabaligtaran, kung magbubukas ka ng mahabang posisyon at ang presyo ng BTC ay bumaba mula $50,000 hanggang $40,000:
1) Ang iyong posisyon sa Futures ay nagkakaroon ng pagkalugi, na na-settle sa BTC.
2) Ang halaga ng iyong 1 BTC margin ay bumababa rin mula $50,000 hanggang $40,000.
Lumilikha ito ng "dobleng pagkalugi," kung saan ang iyong kabuuang pagkalugi sa mga tuntunin ng Dollar ay lumalala.
Ginagamit ng Coin-M Futures ang USD bilang quote currency, habang ang mga kita at pagkalugi ay sini-settle sa pinagbabatayan na cryptocurrency. Kasalukuyang nag-aalok ang MEXC ng maramihang mga pares ng Coin-M Futures, kabilang ang BTCUSD Perpetual Futures at ETHUSD Perpetual Futures. Ang bawat pares ng Coin-M Futures ay may nakapirming halaga ng USD. Halimbawa, ang bawat pares ng BTCUSD Perpetual Futures ay nagkakahalaga ng $100, at ang bawat pares ng ETHUSD Perpetual Futures ay nagkakahalaga ng $10.
Hindi tulad ng MEXC USDT-M Futures, na maaaring may iba't ibang saklaw ng leverage depende sa pares, parehong sinusuportahan ng BTCUSD Perpetual Futures at ETHUSD Perpetual Futures ang leverage mula 1x hanggang 125x.
Sa mga tuntunin ng position mode at margin mode, ang MEXC Coin-M Futures ay gumagana sa parehong paraan tulad ng USDT-M Futures, na sumusuporta sa parehong Hedge Mode at One-Way Mode, pati na rin ang Cross Margin at Isolated Margin.
Ang mga kita at pagkalugi sa Coin-M Futures ay nakasalalay sa presyo ng pagpasok, presyo ng pagsasara, at dami ng kalakalan ng user. Para sa mga detalyadong kalkulasyon, mangyaring sumangguni sa artikulong Mga Margin at Pagkalkula ng PNL.
Ang pangunahing pagkakaiba ay ang Coin-M Futures ay gumagamit ng cryptocurrency (tulad ng BTC o ETH) bilang margin at para sa profit at loss settlement, habang ang USDT-M Futures ay margined at nanirahan sa USDT. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring sumangguni sa artikulong Ang Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng USDT-M at Coin-M Futures.
Pagkumpara
MEXC Coin-M Futures
MEXC USDT-M Futures
Margin Asset
Non-stablecoin na mga cryptocurrencies (hal., BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Settlement Asset
Ang kaukulang cryptocurrency (hal., BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Kalkulasyon ng PNL
Kumplikado, hindi linear (naaapektuhan ng margin asset price)
Simple, linear (prangkang PNL)
Pinakamahusay na Mga Kaso ng Paggamit
Bull market na may pangmatagalang upside outlook, hedging
Lahat ng kundisyon sa merkado, lalo na ang panandalian at saklaw na kalakalan
Pangunahing Kalamangan
Dual na kita sa mga bull market mula sa parehong may hawak ng asset at Futures trading
Simpleng pagkalkula ng PNL, mas madaling pamamahala sa panganib at kontrol sa posisyon
Pangunahing Panganib
Dual na pagkalugi sa mga bear market mula sa parehong mga posisyon sa Futures at pagbaba ng halaga ng margin asset
Napalampas na pagkakataon na makinabang mula sa pagpapahalaga sa margin asset sa mga bull market
Pinakamahusay na Naaangkop Para sa
Mga pangmatagalang may hawak, minero, namumuhunan sa halaga
Mga baguhan, panandaliang mangangalakal, ang mga naghahanap ng matatag na USD-based valuation
Malinaw na bull na mga merkado: Kung tiwala ka sa pangmatagalang pananaw ng isang pangunahing cryptocurrency (tulad ng BTC o ETH), ang pagbubukas ng mahabang posisyon sa Coin-M Futures ay isang mahusay na paraan upang mapakinabangan ang mga kita.
"Pag-iipon ng Crypto" bilang layunin: Kung ang iyong pangwakas na layunin ay hindi kumita ng mas maraming USD ngunit makaipon ng mas malaking dami ng BTC o ETH, ang Coin-M Futures ay ang pinakamahusay na opsyon, dahil ang lahat ng kita ay direktang binabayaran sa pinagbabatayan na cryptocurrency.
Hedging para sa mga minero: Ang mga minero na kailangang magbenta sa hinaharap na minahan na BTC upang mabayaran ang mga gastos tulad ng kuryente ay maaaring mag-hedge sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga maikling posisyon sa Coin-M Futures kapag mataas ang mga presyo, naka-lock sa isang presyo ng pagbebenta sa hinaharap at nagpapagaan ng panganib sa downside.
2) Kailan pipiliin ang USDT-M Futures?
Bear o sideways na mga merkado: Sa hindi tiyak o pababang mga merkado, ang paggamit ng USDT-M Futures ay nakakatulong na maiwasan ang panganib ng pagbaba ng halaga ng margin, dahil ang margin mismo ay denominasyon sa USDT.
Baguhang Traders: Nag-aalok ang USDT-M Futures ng higit pang intuitive na kalkulasyon ng kita at pagkalugi, na ginagawang mas madali para sa mga nagsisimula na maunawaan at pamahalaan ang panganib.
Pag-trade ng altcoins: Kapag nangangalakal ng mga bagong token, ang paggamit ng USDT bilang margin ay nagbibigay ng stable na value reference.
Ang bawat BTC Coin-M Future ay may sukat na $100, habang ang bawat ETH Coin-M Future ay may sukat na $10. Nag-iiba ang mga laki sa iba't ibang pares ng Coin-M Futures. Mangyaring sumangguni sa pinakabagong impormasyon sa pahina ng MEXC Gabay sa Futures Trading para sa mga detalye
Oo. Para sa BTCUSD Futures, parehong market at limit orders ay may maximum na laki ng order na 3,000 kont. Para sa ETHUSD Futures, parehong market at limit order ay may maximum na laki ng order na 20,000 kont.
Simula noong Agosto 30, 2025, ang karaniwang bayarin sa kalakalan para sa Coin-M Futures ay 0.01% para sa mga order ng Maker at 0.04% para sa mga order ng Taker. Sa pamamagitan ng paghawak ng hindi bababa sa 500 MX, maaaring makatanggap ang mga user ng diskwento na hanggang 50% sa mga bayarin. Tandaan na maaaring mag-iba-iba ang mga rate ng bayarin sa iba't ibang bansa at rehiyon, kaya laging sumangguni sa pinakabagong impormasyon sa pahina ng Mga Panuntunan sa Bayarin sa MEXC.
Ito ang pangunahing offensive na estratehiya para sa Coin-M Futures. Kung isa ka nang pangmatagalang BTC holder, sa halip na iwanan ang iyong BTC na walang ginagawa sa isang wallet, maaari mo itong ilipat sa iyong Coin-M Futures account at magbukas ng low-leverage long position. Sa isang tumataas na merkado, ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makinabang kapwa mula sa pagpapahalaga ng iyong BTC holdings at mula sa karagdagang mga pakinabang ng mahabang posisyon.
Ilipat ang iyong pananaw mula sa dollar valuation sa "coin-denominated" na pag-iisip. Ang layunin ay pataasin ang halaga ng BTC na hawak mo sa pamamagitan ng pangangalakal. Sa estratehiyang ito, kahit na bumaba ang merkado, hangga't kumikita ang iyong mga posisyon sa hinaharap, nakakamit mo pa rin ang layunin na "kumita ng mas maraming BTC sa isang bear market," sa gayon ay bumubuo ng mas malaking reserba para sa susunod na bull cycle.
Ang Coin-M Futures ng MEXC ay isang makapangyarihang instrumento na idinisenyo para sa mga may karanasan at sopistikadong mamumuhunan. Ang mga ito ay hindi isang one-size-fits-all na tampok, ngunit isang tool na nangangailangan ng maingat na paghuhusga upang ma-unlock ang kanilang buong potensyal. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga hindi linear na katangian ng kita at pagkalugi at paglalapat ng mga ito nang tiyak sa mga bull market, maaaring makamit ng mga mamumuhunan ang mga kita na kadalasang lumalampas sa USDT-M Futures. Kasabay nito, kritikal na kilalanin ang mga panganib na may double-edge sa panahon ng mga merkado ng bear. Bago makisali sa Coin-M Futures trading, tiyaking lubos mong nauunawaan ang kanilang mga mekanika at patuloy na ilagay ang pamamahala sa panganib sa unahan.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.