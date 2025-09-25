Guide du débutant : Comment exporter l'historique des positions sur les contrats à terme pour améliorer ses performances de trading

Dans le trading des contrats à terme, maîtriser et analyser l'historique de vos opérations est la première étape pour devenir un trader plus expérimenté. La nouvelle fonctionnalité d'exportation de l'historique des positions en contrats à terme de MEXC offre aux traders de cryptomonnaies un moyen plus efficace d'examiner leurs stratégies passées et de renforcer leur gestion des risques.





*BTN-Démarrez votre parcours de trading des contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









L'historique des positions sur les contrats à terme correspond à l'enregistrement des positions passées d'un trader dans le trading des contrats à terme. Cela inclut généralement des informations telles que : l'heure de la transaction, le prix d'entrée moyen, le prix de clôture moyen, la direction de la position (longue ou courte), la taille de la position, le mode de marge, le P&L réalisé et le statut de la position.













Exporter l'historique des positions sur les contrats à terme permet d'obtenir un enregistrement complet du prix d'entrée, du prix de sortie, de la direction, du P&L et de l'horodatage de chaque opération. Cela forme une trajectoire de trading traçable. En analysant la performance des positions dans différents contextes de marché — phases haussières, baissières ou périodes de consolidation — les traders peuvent identifier avec précision les axes d'amélioration de leurs stratégies. Par exemple, ils peuvent découvrir des problèmes tels que « moyenner à la baisse contre la tendance, entraînant des pertes plus importantes sur une seule transaction ». Cela permet d'affiner les paramètres et les critères d'entrée, aidant les traders à passer d'une logique basée sur l'expérience à une approche fondée sur les données.









Les données d'historique des positions constituent un point de référence essentiel pour le contrôle des risques. En analysant des indicateurs clés tels que le drawdown maximum, le ratio d'utilisation de la marge et la probabilité de liquidation, les traders peuvent évaluer quantitativement leur propre tolérance au risque. Par exemple, si les données révèlent que 90 % des opérations perdantes effectuées avec un levier de 5× proviennent d'un défaut de couper les pertes à temps, il devient possible d'imposer des règles strictes comme limiter la perte d'une seule transaction à 2 % du capital, ou utiliser des outils de Stop-Loss automatisés afin d'éviter les décisions émotionnelles pouvant rompre la chaîne de capital. De plus, la comparaison de la performance historique selon différents modes de marge (par exemple, marge croisée vs. marge isolée) permet aux traders de choisir une stratégie d'isolation du risque adaptée à leur style de trading.









Actuellement, MEXC ne prend en charge l'exportation des données d'historique des positions sur les contrats à terme que depuis le site ; cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur l'application.





Sur la page d'accueil officielle de MEXC, rendez-vous en haut à droite et suivez le cheminement suivant :

Ordres → Ordres sur contrats à terme → Historique des positions. Vous pouvez consulter jusqu'à 90 jours de données sur cette page.









Pour localiser plus précisément les données d'historique des positions dont vous avez besoin, vous pouvez appliquer des filtres selon la paire de trading, le mode de marge, la direction, l'heure de clôture et d'autres paramètres.









Si vous souhaitez accéder à des données d'historique des positions plus détaillées, cliquez sur le bouton Exporter l'historique des positions. Sélectionnez ensuite la paire de trading, le mode de marge, la direction, l'heure de clôture ainsi que le format d'exportation souhaité. Une fois vos paramètres définis, cliquez sur Exporter pour finaliser l'opération.









Remarque : lors de la sélection de la plage de temps pour l'option Heure de clôture, si vous choisissez 180 derniers jours ou 365 derniers jours, un message apparaîtra pour indiquer que l'exportation en masse prend en charge n'importe quelle plage de 365 jours dans les 18 derniers mois (jusqu'à la veille). Chaque exportation peut contenir jusqu'à 100 000 entrées, avec une limite de 10 téléchargements par mois.





De plus, si vous sélectionnez PDF comme format d'exportation, veuillez noter que l'exportation peut nécessiter un certain temps. Si les données dépassent 10 000 entrées, le système basculera automatiquement vers le processus d'exportation en masse.





*BTN-Exporter l'historique des positions en contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/orders/contract?type=position-records









Savoir exporter ses données de position est une compétence essentielle pour tout trader de contrats à terme sur cryptomonnaies. Grâce à la fonction d'exportation détaillée proposée par MEXC, vous pouvez aisément effectuer des revues de trading, analyser vos P&L et évaluer vos stratégies, ce qui vous permet d'améliorer continuellement vos performances.





Contrats à terme, puis choisissez Contrats à terme USDT-M ou Contrats à terme Coin-M. Après avoir déposé ou transféré des actifs sur votre compte Futures, configurez votre effet de levier et choisissez la direction de votre position (Long/Short) pour ouvrir une transaction. Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer à : Si vous n'avez pas encore commencé à trader les contrats à terme, connectez-vous simplement au site ou à l'application MEXC. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur, puis choisissezou. Après avoir déposé ou transféré des actifs sur votre compte Futures, configurez votre effet de levier et choisissez la direction de votre position (Long/Short) pour ouvrir une transaction. Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer à : Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (App)





*BTN-Démarrez votre parcours de trading des contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Avertissement : ce document ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de consulting ou de tout autre service connexe. Il ne constitue pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats liés à vos investissements relèvent de votre seule responsabilité.



