Réorganiser l'affichage des positions pour une expérience de trading plus fluide

Sur les contrats à terme, une fois votre position ouverte, elle apparaît dans la section Positions ouvertes. La liste des positions ouvertes inclut : Paire de trading, Position, Prix d'entrée moyen, Prix juste, Prix de liquidation estimé, Taux de marge, Marge, P&L latent, P&L réalisé, Clôture rapide, TP/SL, Clôturer la position, Inverser, ainsi que de nombreux autres champs et boutons d'action.









Comme le volume d'informations est important, certains champs peuvent ne pas être affichés en entier : il vous faudra alors faire défiler vers la gauche ou la droite pour les consulter. Pour répondre aux différentes préférences des utilisateurs, MEXC a lancé une fonction de tri des positions ouvertes, vous permettant de personnaliser l'ordre d'affichage de ces champs selon vos habitudes.





Si vous détenez plusieurs positions, vous pouvez aussi les trier avec différents filtres tels que Position, Prix d'entrée moyen, Prix juste, Prix de liquidation estimé, Taux de marge, Marge, P&L non réalisé et P&L réalisé. Cela facilite la comparaison des détails entre différentes paires.





En ajustant l'ordre d'affichage, les traders peuvent placer les données les plus importantes en premier selon leurs habitudes et priorités. Par exemple, un trader qui suit attentivement son P&L non réalisé peut mettre ce champ en avant, afin de voir immédiatement ses gains et pertes dès l'ouverture de la page Positions et prendre des décisions rapides.









Lorsqu'un trader détient plusieurs positions, le tri des informations permet une comparaison claire et systématique. En triant par exemple les positions du P&L non réalisé du plus élevé au plus bas, il devient facile d'identifier les meilleures et les moins bonnes performances, puis d'ajuster la répartition des positions pour optimiser le portefeuille et maximiser les rendements.









La possibilité de personnaliser l'ordre d'affichage dans la section Positions ouvertes permet aux traders d'organiser leurs données selon leurs propres préférences et exigences de trading.













1) Figer la première colonne





Cette fonction fonctionne de la même manière que l'option de figer les volets dans Excel. À côté de Paire de trading dans Positions ouvertes, vous trouverez un bouton 📌. Une fois cliqué, la colonne Paire de trading sera figée.





Lorsque vous faites défiler la fenêtre vers la gauche ou la droite, la colonne Paire de trading reste fixe et ne bouge pas.









2) Réorganisation personnalisée





Lorsque vous souhaitez effectuer des actions sur vos positions ouvertes, comme Inverser la position ou Clôturer la position, l'interface Web peut vous obliger à faire défiler vers la gauche ou la droite pour trouver le bouton d'action nécessaire avant de continuer.





Avec la fonction de tri personnalisé, vous pouvez déplacer les boutons et champs de données que vous utilisez fréquemment vers l'avant, et placer ceux que vous utilisez moins souvent vers l'arrière. Cela vous aide à gagner du temps lors de vos transactions.





Comme illustré dans l'exemple ci-dessous, l'action Clôture instantanée est déplacée vers l'avant. En cliquant et en maintenant la colonne Clôture instantanée – Tout clôturer au prix du marché, vous pouvez la faire glisser vers la gauche à côté de Paire de trading. Relâcher la souris complète le déplacement et met à jour l'ordre d'affichage.





Remarque : la colonne Paire de trading située tout à gauche ne peut pas être déplacée et restera toujours fixe.









3) Tri des positions multiples





Si vous détenez plusieurs positions et souhaitez les trier selon une condition spécifique, de la plus élevée à la plus basse ou inversement, pour faciliter la comparaison, vous pouvez utiliser la fonction de tri multi-positions de MEXC.





Vous pouvez cliquer sur différents critères de tri tels que Position, Prix d'entrée moyen, Prix juste, Prix de liquidation estimé, Taux de marge, Marge, P&L non réalisé ou P&L réalisé. Chaque critère prend en charge l'ordre croissant et décroissant.





Comme illustré dans l'exemple ci-dessous, en cliquant sur le bouton P&L non réalisé et en sélectionnant ▼, vous pouvez trier toutes les positions de la plus élevée à la plus basse en fonction de leur P&L non réalisé.









Sur l'application, la même fonction de tri des positions est disponible.





Ouvrez la page Futures, appuyez sur le bouton de tri à côté de Ordres ouverts, puis sélectionnez un critère de tri. Par exemple, sous P&L non réalisé, choisissez Du plus élevé au plus bas, puis appuyez sur Confirmer pour terminer le tri des positions.













Paire de trading en contrats à terme : fait référence à la paire de trading que vous consultez dans les contrats à terme. Il est important de distinguer une paire de trading en contrats à terme de la cryptomonnaie sous-jacente. Par exemple, le BTC est une cryptomonnaie, mais la paire de contrats à terme perpétuels BTCUSDT et la paire de contrats à terme perpétuels BTCUSD sont deux paires de trading différentes. Sur MEXC Futures, elles sont généralement étiquetées fait référence à la paire de trading que vous consultez dans les contrats à terme. Il est important de distinguer une paire de trading en contrats à terme de la cryptomonnaie sous-jacente. Par exemple, le BTC est une cryptomonnaie, mais la paire de contrats à terme perpétuels BTCUSDT et la paire de contrats à terme perpétuels BTCUSD sont deux paires de trading différentes. Sur MEXC Futures, elles sont généralement étiquetées BTCUSDT et BTCUSD





Taille de la position : fait référence à la valeur de votre position ouverte en contrats à terme. Sur MEXC Futures, la taille d'une position peut être affichée en trois unités différentes : USDT, Coins, ou Cont., et vous pouvez choisir l'unité selon votre préférence.

USDT , la taille est convertie en valeur équivalente en USDT. Par exemple, si vous détenez 1 BTC et que le prix du En, la taille est convertie en valeur équivalente en USDT. Par exemple, si vous détenez 1 BTC et que le prix du BTC est de 120 000 $, alors la valeur de votre position BTC sera affichée comme 120 000 USDT.

En Coins , la taille reflète le nombre réel de tokens détenus.

Cont. est une unité spéciale représentant une valeur différente selon la paire de trading. Par exemple, 1 contrat de contrats à terme perpétuels est une unité spéciale représentant une valeur différente selon la paire de trading. Par exemple, 1 contrat de contrats à terme perpétuels BTCUSDT représente 0,0001 BTC, tandis qu'1 contrat de contrats à terme perpétuels ETHUSDT représente 0,01 ETH. Dans les contrats à terme marginés en Coin, 1 contrat correspond à une valeur fixe en USD : par exemple, 1 contrat à terme de BTCUSD équivaut à 100 $, et 1 contrat d' ETHUSD équivaut à 10 $. Pour plus de détails, veuillez consulter les Règles de trading des contrats à terme sur MEXC





Prix d'entrée moyen : le prix de revient moyen lors de l'ouverture d'une position. Par exemple, si un utilisateur ouvre 100 contrats longs de le prix de revient moyen lors de l'ouverture d'une position. Par exemple, si un utilisateur ouvre 100 contrats longs de XRPUSDT perpétuels à 2 USDT, puis en ouvre encore 100 au prix de 2,1 USDT, le prix d'entrée moyen sera calculé ainsi : (2 × 100 + 2,1 × 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT.





Prix juste : un mécanisme introduit pour éviter que les utilisateurs ne subissent des pertes en raison de fluctuations anormales sur une seule plateforme. Il est calculé à l'aide d'une moyenne pondérée des prix provenant des principales plateformes, offrant une meilleure représentation du prix réel du marché. Pour plus de détails, voir : un mécanisme introduit pour éviter que les utilisateurs ne subissent des pertes en raison de fluctuations anormales sur une seule plateforme. Il est calculé à l'aide d'une moyenne pondérée des prix provenant des principales plateformes, offrant une meilleure représentation du prix réel du marché. Pour plus de détails, voir : Prix indice, prix juste et dernier prix.





Prix de liquidation estimé : lorsque le prix juste atteint le prix de liquidation estimé, votre position sera liquidée. Pour plus de détails sur la liquidation, voir : lorsque le prix juste atteint le prix de liquidation estimé, votre position sera liquidée. Pour plus de détails sur la liquidation, voir : Qu'est-ce que la liquidation ?





Quantité d'ordre et quantité exécutée : la quantité d'ordre correspond au montant prévu fixé par l'utilisateur lors du passage d'un ordre. Lorsque l'ordre est important, il est généralement fractionné en plusieurs petits ordres exécutés successivement. La quantité exécutée correspond au montant effectivement traité. Lorsque la quantité d'ordre est égale à la quantité exécutée, cela signifie que l'ordre a été rempli avec succès.





Prix de l'ordre et prix moyen exécuté : le prix de l'ordre correspond au prix prévu entré par l'utilisateur lors du passage d'un ordre. Si l'utilisateur choisit un ordre Limit, le prix de l'ordre est celui qu'il a saisi. S'il choisit un ordre Market, le prix de l'ordre dépend du résultat réel des transactions. Pour les gros ordres fractionnés en plusieurs exécutions, les prix peuvent différer en raison des fluctuations du marché. La moyenne de ces prix constitue le prix moyen exécuté.





P&L réalisé : correspond à l'ensemble des profits et pertes réalisés sur la position, y compris les frais de trading, les frais de financement, et les P&L liés à la clôture des positions (hors frais réglés avec des bons ou du MX). Pour plus de détails sur la terminologie des contrats à terme, voir : correspond à l'ensemble des profits et pertes réalisés sur la position, y compris les frais de trading, les frais de financement, et les P&L liés à la clôture des positions (hors frais réglés avec des bons ou du MX). Pour plus de détails sur la terminologie des contrats à terme, voir : Explication de la terminologie sur la page Futures.





