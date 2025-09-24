Guide du Flash Trading de MEXC Futures : exécutez instantanément sans manquer des opportunités de trading

Sur le marché des contrats à terme de cryptomonnaies, où tout évolue à grande vitesse, le timing est crucial. Lorsqu'un point d'entrée idéal se présente, même de petits retards — comme changer de page, saisir un prix ou confirmer un ordre — peuvent faire manquer une opportunité. Pour répondre à ce défi, MEXC a lancé la fonctionnalité Flash Trading, conçue pour les traders qui privilégient la rapidité et l'efficacité. Cette fonctionnalité intègre le placement d'ordres directement dans le graphique en bougies, permettant de réagir plus rapidement aux mouvements du marché et de réduire les délais d'exécution.





Le Flash Trading est une fonctionnalité de la plateforme MEXC Futures qui permet aux traders d'ouvrir des positions directement sur le graphique en bougies en utilisant des ordres Market. Elle simplifie le processus traditionnel de placement d'ordres :





Exécution rapide : plus besoin d'alterner entre les panneaux d'ordres. Il suffit de saisir la quantité sur le graphique et de placer l'ordre.

Ordres Market instantanément exécutés : permet d'éviter de manquer des opportunités liées aux fluctuations rapides des prix.

Efficace et simple : conçue pour les scalpers, les swing traders et les traders à haute fréquence.





Remarque : le Flash Trading ne prend en charge que l'ouverture de positions avec des ordres Market. Si vous souhaitez ajuster l'effet de levier, changer de mode de marge ou définir des ordres plus complexes (comme des ordres Limit ou Stop-Loss), vous devrez passer par les méthodes classiques.









Efficacité maximale : de l'analyse du marché au placement d'ordres en une seconde seulement, directement sur le graphique en bougies.

Idéal pour les traders à haute fréquence et à court terme : spécialement conçu pour saisir les opportunités du marché en temps réel.

Avantage économique : grâce au récent événement : grâce au récent événement Festival 0 frais de MEXC, les coûts de transaction sont considérablement réduits, rendant le Flash Trading encore plus compétitif.









L'avantage principal du Flash Trading est la rapidité, ce qui le rend particulièrement utile dans les situations suivantes :





Marchés en cassure : entrez instantanément lorsque le prix franchit un niveau clé de support ou de résistance, réduisant ainsi le risque de manquer une opportunité.

Stratégies à court terme et haute fréquence : le trading sur des unités de temps réduites nécessite une exécution rapide. Le Flash Trading minimise les retards de placement d'ordres.

Événements à forte volatilité : lorsque des nouvelles déclenchent de brusques mouvements du marché, le Flash Trading permet de réagir en quelques secondes.

Couverture ou scaling rapides : que ce soit pour prendre des bénéfices, limiter les pertes ou ouvrir une couverture dans la direction opposée, le Flash Trading garantit l'exécution immédiate des ordres.





Le Flash Trading n'est pas destiné à tous les traders. C'est un outil ciblé, conçu pour les stratégies de trading à court terme, de breakout (cassure), basées sur les actualités et à haute fréquence.









Actuellement, le Flash Trading n'est pris en charge que sur le site web de MEXC. Voici un exemple utilisant les contrats à terme USDT-M.









Ouvrez le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur Futures → Contrats à terme en USDT-M pour accéder à la page de trading des contrats à terme. Sur la page de trading, cliquez sur le bouton Paramètres en haut à droite.









Sur la page Préférences, activez le bouton situé à côté de Flash Trading pour activer la fonctionnalité.













Flash Trading propose quatre options d'unité différentes. Cliquez sur l'icône ▼ à droite de la configuration Quantité (USDT) ou Quantité (Contrats) pour ouvrir la fenêtre Paramètres de l'unité des contrats à terme. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Confirmer pour valider le changement.









Lorsque vous sélectionnez « BTC » comme unité des contrats à terme, la quantité saisie s'affiche en BTC, avec un rappel indiquant le montant équivalent en USDT. Par exemple, comme illustré ci-dessous, lorsque vous saisissez 0,1 BTC, une fenêtre contextuelle affiche la valeur correspondante en USDT.









Lorsque vous sélectionnez « Contrats » comme unité des contrats à terme, la quantité saisie s'affiche en contrats, avec un rappel indiquant le montant équivalent en BTC. Par exemple, comme illustré ci-dessous, lorsque vous saisissez 10 contrats, une fenêtre contextuelle affiche la valeur correspondante en BTC.





Remarque : la conversion entre Quantité (contrats) et BTC est de 1 contrat = 0,0001 BTC.









Lorsque vous sélectionnez « USDT (Valeur de l'ordre) » comme unité des contrats à terme, la quantité saisie s'affiche en USDT, avec un rappel indiquant le montant équivalent en BTC. Par exemple, comme illustré ci-dessous, lorsque vous saisissez 100 USDT, une fenêtre contextuelle affiche la valeur correspondante en BTC.





Remarque : en sélectionnant « USDT (Valeur de l'ordre) » comme unité des contrats à terme, vous pouvez ajuster l'effet de levier afin de modifier la marge requise pour la position.









Lorsque vous sélectionnez « Ordre par coût (USDT) » comme unité des contrats à terme, la quantité saisie s'affiche en USDT. Par exemple, comme indiqué ci-dessous, nous avons saisi un montant d'ordre de 100 USDT.





Remarque : contrairement à « USDT (Valeur de l'ordre) », lorsque vous sélectionnez « Ordre par coût (USDT) » comme unité des contrats à terme, le coût n'est pas affecté par l'effet de levier.









Sur la page de trading des contrats à terme, une fois que vous avez activé Flash Trading, le panneau d'ordres Flash Trading s'affiche directement sur le graphique en bougies. Saisissez la quantité souhaitée dans le champ « Veuillez saisir la quantité », puis cliquez sur Achat au marché ou Vente au marché pour placer immédiatement une position sur contrats à terme au prix actuel du marché.













En période de forte volatilité, les ordres Market peuvent être exposés au risque de slippage.

Il est recommandé de définir à l'avance l'effet de levier et le mode de marge afin d'éviter les erreurs liées aux ajustements de dernière minute.

Le Flash Trading est plus adapté aux stratégies à court terme et à haute fréquence, tandis que le placement d'ordres traditionnel est généralement plus approprié pour les positions de plus longue durée.









La fonctionnalité Flash Trading de MEXC Futures est un outil haute efficacité conçu pour les traders professionnels et les participants au trading haute fréquence. En intégrant la saisie d'ordres directement dans le graphique en bougies, elle réduit considérablement l'écart entre la décision et l'exécution, vous permettant de garder une longueur d'avance sur un marché hautement compétitif. Une fois maîtrisé, le Flash Trading peut devenir une arme puissante dans votre arsenal de trading sur contrats à terme.





