Guide de configuration des alertes de prix de MEXC : suivez les tendances du marché et boostez votre efficacité de trading grâce aux notifications MEXC





Dans le monde rapide du trading de cryptomonnaies, les fluctuations de prix se produisent souvent en quelques millisecondes. Cela est particulièrement vrai pour le trading des contrats à terme (Futures) , où les utilisateurs peuvent facilement succomber à la fatigue et aux variations émotionnelles à force de surveiller les écrans. Pour aider les utilisateurs à rester informés en temps réel et à améliorer leur réactivité dans le trading, la plateforme de trading de contrats MEXC a lancé une fonctionnalité pratique d'alerte de prix. Cet outil prend en charge les doubles alertes, à la fois basées sur les niveaux de prix et sur les indicateurs techniques, permettant aux traders de prendre des décisions rapides aux moments critiques et de saisir chaque opportunité idéale pour ouvrir ou clôturer une position.









Dans le trading des contrats à terme (Futures), manquer un niveau de prix clé peut signifier perdre une fenêtre de profit précieuse. En configurant des alertes de prix, les utilisateurs peuvent éviter une surveillance constante des écrans tout en recevant des notifications en temps réel lorsque le marché atteint un seuil prédéfini ou lorsqu'un indicateur technique évolue. Cela permet d'ajuster rapidement sa stratégie et de réduire le risque de pertes dues à une action retardée.









Mises à jour du marché en temps réel pour réagir plus vite

Amélioration de l'efficacité du trading et réduction des décisions émotionnelles

Couverture des principales paires de contrats à terme avec des alertes personnalisables





Exemple :





L'Utilisateur A configure une alerte de prix sur le BTCUSDT pour être averti lorsque le prix atteint 108 000 USDT. Dès que ce niveau est atteint, le système envoie immédiatement une notification, permettant à l'utilisateur d'ajuster son effet de levier et de prendre ses profits à temps. À l'inverse, l'Utilisateur B, qui n'a pas utilisé d'alertes, remarque le mouvement seulement lors du repli du prix, manquant ainsi la fenêtre de vente idéale et voyant ses gains disparaître.









MEXC propose deux types d'alertes principaux pour s'adapter à différentes stratégies de trading :









Les alertes de prix sont les plus couramment utilisées. Les utilisateurs peuvent configurer des alertes lorsque :

Le prix actuel dépasse ou descend sous une valeur spécifique

La variation du prix sur 24 heures dépasse un pourcentage défini

La volatilité des prix dépasse un seuil donné dans un intervalle de 5 minutes





Ces alertes sont idéales pour les stratégies de suivi de tendance ou de trading sur cassure.









Pour les utilisateurs plus avancés, MEXC propose des alertes automatisées basées sur l'analyse technique :

Croisements de moyennes mobiles (MA) : par exemple, croisement de la moyenne mobile courte au-dessus de la moyenne mobile longue : par exemple, croisement de la moyenne mobile courte au-dessus de la moyenne mobile longue

Signaux RSI (Indice de force relative (RSI)) de surachat/survente : déclenchement d'alertes lorsque le RSI franchit des niveaux clés comme 30 ou 70





Dès que l'indicateur répond à la condition définie par l'utilisateur, une notification est envoyée automatiquement.

















Contrats à terme (Futures) via le menu supérieur. Connectez-vous au site officiel de MEXC , puis accédez à la sectionvia le menu supérieur.

Sur l'interface de trading, cliquez sur l'icône de cloche (🔔) située au-dessus du graphique en bougies pour ouvrir la page de configuration des alertes.













Sur la page Paramètres des alertes de marché, si vous activez l'option Alerte sonore, un signal sonore sera déclenché lorsque l'alerte de prix se déclenchera.





Dans l'onglet Recommandé, le système affiche automatiquement les paires de contrats à terme de votre liste de surveillance et configure des déclencheurs par défaut liés aux mouvements de prix. Il vous suffit d'activer les alertes via l'interrupteur ou de cliquer sur Activer tout pour suivre l'ensemble des paires Futures.









Si les conditions de déclenchement par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez cliquer sur Créer une alerte pour personnaliser les paramètres selon vos préférences. Renseignez les éléments suivants :





Paire de trading (ex. : BTCUSDT)

Type d'alerte : Prix supérieur à / Prix inférieur à / Hausse sur 24 h atteint / Baisse sur 5 min atteint, etc. (six types d'alerte au total)

Fréquence de l'alerte : Répétée, Unique ou Une fois par jour

Méthode de notification : Notifications push via l'application, notifications système et notifications sur bureau (veillez à activer les permissions du navigateur)





Remarque : dans les paramètres d'alerte personnalisée, vous pouvez créer jusqu'à 10 alertes par paire de trading et configurer des alertes pour un maximum de 20 paires de trading. Si vous avez défini des alertes à la fois dans les sections recommandées et personnalisées, les notifications seront envoyées dès que les seuils seront atteints. Pour les alertes d'indicateurs, vous pouvez configurer jusqu'à 200 alertes.













1) Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous à votre compte. Appuyez sur Futures en bas de la page d'accueil.

2) Sur la page Futures, appuyez sur l'icône des paramètres (…) en haut à droite.

3) Sélectionnez Alertes pour accéder à la page Alertes de marché.

4) Appuyez sur Ajouter une alerte.

5) Sur la page Configurer une alerte de prix, sélectionnez la paire de trading, définissez le type d'alerte et la variation de prix ou de pourcentage, choisissez la fréquence de l'alerte et la méthode de notification, puis appuyez sur Créer une alerte pour finaliser la configuration.









Remarque : comme sur l'interface web, l'application mobile prend en charge les alertes de prix et les alertes d'indicateurs. Vous pouvez configurer jusqu'à 10 alertes par paire de trading, définir des alertes pour un maximum de 20 paires de trading, et le nombre total d'alertes est limité à 200.









Q1 : Pourquoi je ne peux pas activer les notifications sur bureau ?

Si les notifications sur bureau apparaissent grisées et ne peuvent pas être sélectionnées, cela est probablement dû aux paramètres de votre système ou de votre navigateur qui bloquent les notifications. Vous devrez les activer, puis actualiser la page pour rendre l'option disponible. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel : « Comment activer les notifications sur bureau MEXC ».





Q2 : Les alertes se déclencheront-elles de manière répétée ?

Si vous sélectionnez l'option Alerte répétée, vous recevrez une notification à chaque fois que la condition définie sera remplie. Si vous préférez limiter la fréquence des notifications, choisissez Une seule fois ou Une fois par jour.





Q3 : Quelles paires de trading prennent en charge les alertes ?

paires de contrats à terme (Futures) sont prises en charge, y compris les plus populaires comme ETHUSDT, liste de surveillance. Toutes lessont prises en charge, y compris les plus populaires comme BTCUSDT SOLUSDT , et SUIUSDT . Vous pouvez consulter et sélectionner davantage de paires sur la page des contrats à terme (Futures) dans votre





Définir un alerte de prix sur les contrats à terme









La fonction Alerte de prix est bien plus qu'un simple système de veille : c'est un outil essentiel de gestion des risques dans le trading des contrats à terme (Futures). Que vous soyez débutant ou stratège confirmé, le système d'alertes de MEXC vous aide à réagir efficacement aux mouvements du marché, à optimiser vos points d'entrée et de sortie, et à ne pas manquer vos transactions clés.





Connectez-vous dès maintenant sur MEXC, activez les alertes de prix et laissez les notifications intelligentes devenir votre assistant de trading le plus fiable !





Définir des alertes de prix sur les contrats à terme





