Baisse des taux de Powell et ATH d'ETH : qu'est-ce qui alimente le rallye du marché ?

22 août 2025 — Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a livré ce que les marchés ont largement interprété comme un — Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a livré ce que les marchés ont largement interprété comme un signal fort de futures baisses de taux lors de son discours principal au symposium annuel de la banque centrale à Jackson Hole. Powell a fait référence aux statistiques les plus récentes de l'emploi, notant que « les données suggèrent que les risques baissiers pour le marché du travail augmentent, et cette tendance pourrait rapidement évoluer vers une forte hausse des licenciements et un taux de chômage plus élevé ». Il a ajouté que si les risques pour le marché du travail s'intensifiaient, un ajustement de la politique monétaire serait justifié — une indication claire que des réductions de taux pourraient être imminentes, sous réserve des données sur l'emploi.





Ce discours, la dernière apparition publique de Powell durant son mandat, a été rapidement perçu comme un tournant attendu de longue date dans la politique monétaire. Les actions américaines ont bondi en réaction : le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,89 %, le S&P 500 de 1,52 % et le Nasdaq Composite de 1,88 %. Les actions liées aux cryptomonnaies ont réagi encore plus fortement, avec SharpLink, BitMine et Coinbase affichant toutes des gains significatifs.





Dans le même temps, la capitalisation totale du marché mondial des cryptomonnaies a rebondi à 4,1 mille milliards de dollars, portée par le rallye explosif d'Ethereum. L' ETH a bondi de plus de 14,3 % en une seule journée, atteignant 4 943,43 $ le 25 août — un nouveau sommet historique inédit depuis près de quatre ans. Cette percée d'Ethereum a alimenté de larges gains dans l'ensemble de l'écosystème crypto, y compris les projets de scaling Layer 2, les tokens de staking et les solutions d'infrastructure. Les analystes ont décrit cette envolée comme un exemple classique de « convergence entre attentes de politique monétaire et euphorie du marché », créant un rallye historique.

















Depuis le début de l'année 2025, les marchés anticipaient une possible baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Pourtant, son président, Jerome Powell, maintenait une position résolument « faucon », refusant de donner le moindre signal clair malgré les pressions croissantes du président Trump et les signes d'un ralentissement du marché du travail. Il insistait à plusieurs reprises sur la nécessité de maintenir une politique monétaire modérément restrictive.





Cependant, ses propos lors du symposium de Jackson Hole ont marqué une inflexion. « Étant donné que le marché du travail n'est pas particulièrement tendu et qu'il fait face à des risques baissiers croissants, la probabilité de pressions inflationnistes persistantes semble faible », a-t-il déclaré. Les marchés y ont vu un prélude à une baisse des taux. Powell a ajouté que si un marché du travail sous pression venait à menacer la stabilité des prix, la Fed agirait de manière préventive.





Cette évolution a marqué le passage de Powell d'une posture rigide à un ton plus accommodant, alimentant de fortes attentes de baisse de taux. Selon les données de marché, la probabilité d'une réduction de 25 points de base en septembre est passée de 75,5 % avant son discours à 91,1 % après. La probabilité d'au moins deux baisses de taux au cours des trois dernières réunions de politique monétaire de l'année a grimpé à 83,9 %, signalant un tournant majeur dans les perspectives de politique monétaire.









Bien que le discours de Powell ait été rapidement interprété par les marchés comme un tournant de la politique monétaire, une analyse plus fine laisse entendre qu'il s'agissait davantage d'une mesure défensive qu'un véritable engagement à assouplir. Powell a souligné que les taux directeurs américains se situaient désormais beaucoup plus près du taux « neutre » par rapport à l'année précédente, évoluant dans une fourchette d'environ 100 points de base. Cela indique que la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme de ses actions, mais cela ne signifie pas que le resserrement est terminé, ni qu'un assouplissement est imminent.





Il a également précisé que le marché du travail se trouvait dans un « équilibre particulier », avec à la fois une baisse de l'offre et de la demande. Si cette tendance devait s'emballer, une vague de licenciements et une hausse du chômage seraient inévitables. Ainsi, cette série de remarques doit être comprise comme une volonté de se laisser une marge de manœuvre pour répondre aux risques potentiels, plutôt que comme un « festin de signaux accommodants » offert prématurément aux marchés.









Si les anticipations de politique monétaire ont servi d'étincelle au rallye, l'explosion d'ETH résulte de la convergence de plusieurs forces.









L'effet de short squeeze sur le marché des options a été le catalyseur le plus immédiat. Selon les données de Coinglass du 27 août, les liquidations sur 24 heures ont atteint 270 millions de dollars, la majorité provenant de positions vendeuses. Un grand nombre de traders baissiers sur ETH ont été contraints de clôturer leurs positions, amplifiant ainsi la dynamique haussière et transformant le mouvement en un short squeeze généralisé.













Les données on-chain montrent que BitMine (BMNR) a reçu 131 736 ETH au cours des 12 dernières heures. Au 27 août, les avoirs en ETH de BitMine atteignaient environ 1,7 million d'ETH.









Dans le même temps, les ETF au comptant d'ETH ont enregistré une forte hausse de leurs avoirs. Des afflux nets soutenus indiquent que les institutions vont au-delà de la simple spéculation à court terme et adoptent une stratégie de positionnement. Cela suggère que le rallye de l'ETH est davantage alimenté par des flux de capitaux structurels que par le seul sentiment des investisseurs particuliers.









En plus des catalyseurs externes, la croissance solide de l'écosystème Ethereum lui-même constitue un pilier essentiel soutenant la hausse de l'ETH. Récemment, les tokens des secteurs Layer 2, staking et infrastructure ont tous enregistré des gains, reflétant l'optimisme quant au développement à long terme d'Ethereum.





Solutions de couche 2 (L2) : Les frais de transaction restant élevés sur le mainnet, les solutions Layer 2 sont devenues indispensables pour réduire la congestion du réseau et les coûts. Des plateformes comme Arbitrum continuent d'afficher des volumes quotidiens élevés, soulignant la forte demande pour des options de transactions rapides et peu coûteuses.

Boom du staking : Le staking d'Ethereum reste très demandé, stimulant la croissance des protocoles de staking liquide comme Lido , dont la TVL continue de croître. La prospérité du marché du staking accroît non seulement les niveaux de verrouillage d'ETH mais renforce aussi la confiance dans la valeur à long terme de l'ETH.

Amélioration de l'infrastructure : Les améliorations continues de l'infrastructure d'Ethereum rendent le développement plus fluide et accessible, attirant davantage de développeurs et de projets dans l'écosystème. Cela favorise l'adoption des applications et renforce la valeur intrinsèque de l'ETH.









Les signaux accommodants de Powell concernant des baisses de taux ont atténué les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et amélioré l'appétit pour le risque des investisseurs, un changement particulièrement marqué sur le marché des cryptomonnaies. En tant qu'actif à haut risque et à haut rendement, l'ETH est rapidement devenu un point focal dans ce contexte. Les capitaux ont quitté les valeurs refuges pour se diriger vers les actifs risqués, alimentant encore davantage le rallye de l'ETH.









Dans l'ensemble, la flambée d'Ethereum reflète à la fois les attentes de politique monétaire suscitées par les propos de Powell et la convergence entre le sentiment de marché, les flux de capitaux on-chain et les dynamiques institutionnelles. Toutefois, sa trajectoire future doit encore être évaluée avec prudence.





Si la Réserve fédérale baisse effectivement ses taux en septembre, la réaction positive du marché pourrait être amplifiée, propulsant potentiellement l'ETH dans un nouveau cycle haussier. En revanche, si les baisses sont retardées ou inférieures aux attentes, le marché pourrait subir une correction brutale — et certains investisseurs ayant suivi le rallye par crainte de manquer (FOMO) en subissent déjà les conséquences. Plus important encore, la bataille autour du narratif d'Ethereum ne fait que commencer. Celui qui parviendra à établir un cadre de valorisation comparable à un « ETH-par-action » détiendra la position dominante pour façonner le discours structurel du marché.













En tant que plus grand détenteur d'ETH au monde, BMNR a accumulé plus de 1,2 million d'ETH (d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars) avec pour objectif de contrôler 5 % de l'offre mondiale d'ETH afin de générer des rendements via le staking. BMNR sert de référence en matière de financiarisation de l'ETH et représente une voie clé pour l'entrée institutionnelle.













Par le biais de sa division StablecoinX, Ethena prévoit de racheter pour 260 millions de tokens ENA (soit environ 8 % de l'offre en circulation) en l'espace de six semaines. Le projet a également activé son mécanisme « fee switch », redistribuant les revenus du protocole aux détenteurs de sENA avec des rendements projetés allant d'un niveau conservateur de 4 % par an à plus de 10 % dans les scénarios optimistes. ENA représente un actif synthétique à haute flexibilité, porté par une narration claire axée sur le rendement.









La TVL de Pendle a dépassé les 10 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique. Son module Boros convertit les taux de financement perpétuels en actifs négociables, attirant une liquidité massive. Les stratégies combinées avec Ethena et Aave représentent près de 60 % de la croissance de la TVL. Pendle s'impose ainsi comme un actif DeFi central, soutenu à la fois par l'innovation technologique et par l'adoption institutionnelle.









Cette envolée d'Ethereum est le produit d'une interaction multidimensionnelle entre signaux de politique monétaire, flux de capitaux et narratifs de marché. Le discours de Powell a allumé l'étincelle, mais le véritable carburant est venu de l'entrée des institutions, des short squeezes, de la croissance de l'écosystème et de la redéfinition des narratifs. ETH n'est plus seulement un actif — il évolue vers la scène centrale où se croisent et se structurent narratifs financiers et architectures de capitaux. Sur cette scène, politiques et marchés, narratifs et convictions, risques et opportunités continueront inévitablement de s'entrelacer et de se déployer.









