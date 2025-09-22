Comment lire l'évolution des prix et l'amplitude ? Un guide pour débutants sur la volatilité dans le trading de cryptomonnaies

Dans le trading de cryptomonnaies, l'évolution des prix et l'amplitude sont deux indicateurs essentiels. Ils reflètent non seulement la dynamique du marché, mais offrent aussi aux investisseurs des repères précieux pour prendre des décisions éclairées.





Sur le marché des cryptomonnaies, l'évolution des prix et l'amplitude font partie des indicateurs les plus utilisés.









L'évolution des prix correspond au pourcentage d'augmentation ou de diminution du prix sur une période donnée. Elle est généralement exprimée en pourcentage et se calcule ainsi : Évolution des prix = (Prix de clôture – Prix d'ouverture) / Prix d'ouverture





Les investisseurs suivent souvent l'évolution des prix sur différentes périodes (quotidienne, hebdomadaire, annuelle) pour mieux comprendre les tendances du marché.









L'amplitude correspond au niveau de fluctuations de prix sur une période donnée, généralement exprimée en pourcentage. Elle se calcule ainsi : Amplitude = (Prix le plus haut – Prix le plus bas) / Prix actuel





L'amplitude reflète le degré de volatilité du marché : plus elle est élevée, plus la volatilité est forte. Pour les investisseurs, elle est un indicateur clé pour évaluer le risque et ajuster leurs stratégies de gestion et de trading.









Pour mieux comprendre l'évolution des prix et l'amplitude, prenons BTC comme exemple :

Prix de clôture : 113 137,63 USDT Prix d'ouverture : 112 925,44 USDT Variation des prix = (Prix de clôture – Prix d'ouverture) / Prix d'ouverture = (113 137,63 – 112 925,44) / 112 925,44 = 0,188 %





Prix le plus haut : 113 253,68 USDT Prix le plus bas : 112 925,44 USDT Prix actuel : 113 137,63 USDT Amplitude = (Prix le plus haut – Prix le plus bas) / Prix actuel = (113 253,68 – 112 925,44) / 113 137,63 = 0,2901 %





















La variation des prix et l'amplitude sont des outils clés pour évaluer les tendances du marché. En observant leur évolution sur différentes périodes, les investisseurs peuvent déterminer si le marché est en tendance haussière, baissière ou en phase de consolidation. Dans le même temps, le niveau de l'amplitude reflète la volatilité globale du marché, aidant ainsi à mesurer son degré d'activité.









La gestion des risques est essentielle dans tout processus d'investissement. En comprenant la variation des prix et l'amplitude, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques liés à la volatilité et mettre en place des stratégies de Stop-Loss et de Take-Profit adaptées. Par exemple, dans un marché très volatil, ils peuvent élargir leurs seuils de Stop-Loss pour éviter d'être sortis prématurément par des mouvements brusques, tout en fixant des objectifs de Take-Profit plus élevés afin de profiter pleinement des opportunités offertes par de fortes fluctuations.









La variation des prix et l'amplitude influencent directement les décisions de trading. Dans un marché volatil, les investisseurs peuvent choisir d'acheter lors des replis ou de vendre lors des rebonds afin de saisir des points d'entrée et de sortie plus avantageux. À l'inverse, dans un marché où la volatilité est excessive, il est recommandé d'adopter une approche plus prudente afin d'éviter des pertes inutiles liées à des transactions impulsives.









En tant que plateforme de trading de cryptomonnaies de premier plan, MEXC offre aux investisseurs un accès simple aux données de variation des prix et d'amplitude. Le processus est identique pour le trading au comptant et les contrats à terme :





1) Connectez-vous à MEXC : connectez-vous à votre compte MEXC.

2) Accédez à la page de trading au comptant : depuis la page d'accueil ou la barre de navigation, sélectionnez « Trading au comptant ».

3) Choisissez le graphique en bougies d'origine : sur la page de trading, sélectionnez l'affichage « Graphique en bougies d'origine » pour visualiser plus clairement l'évolution des prix.

4) Consultez les données : en haut du graphique, vous verrez en temps réel la Variation (%) et l'Amplitude (%), vous permettant de suivre en direct la dynamique du marché.

















Analyse des tendances du marché : la variation des prix et l'amplitude aident à analyser les tendances globales du marché, à déterminer si les prix évoluent à la hausse ou à la baisse et à évaluer le niveau de volatilité.

Gestion des risques : comprendre la variation des prix et l'amplitude permet de mieux gérer les risques, en fixant des stratégies de stop-loss et de take-profit adaptées pour réduire les pertes et maximiser les gains potentiels.

Décisions de trading : ces données influencent directement les choix de trading, qu'il s'agisse d'identifier des points d'entrée ou de sortie optimaux dans un marché volatil, ou d'éviter des transactions inutiles dans un marché excessivement instable.









Une forte variation des prix garantit-elle toujours un profit ? Non. Une forte variation reflète simplement un mouvement important à court terme. Si le moment d'entrée est mal choisi, cela peut tout de même entraîner des pertes.





Une grande amplitude signifie-t-elle automatiquement des rendements plus élevés ? Non. Une grande amplitude indique une volatilité accrue, ce qui apporte à la fois des opportunités et des risques. Elle peut attirer les investisseurs ayant une tolérance plus élevée au risque, mais nécessite une gestion rigoureuse.





Les débutants doivent-ils accorder plus d'importance à la variation des prix ou à l'amplitude ? Il est conseillé aux débutants de prendre en compte les deux :

La variation des prix permet d'identifier la tendance du marché.

L'amplitude aide à évaluer le niveau de risque du marché.









En analyse d'investissement, la variation des prix est un indicateur clé de la direction du marché, tandis que l'amplitude reflète le degré de volatilité. Ensemble, ces deux métriques offrent aux investisseurs une vision précieuse des conditions de marché. Sur la plateforme MEXC, elles sont accessibles facilement et affichées de manière claire et intuitive. En intégrant à la fois la variation des prix et l'amplitude dans leurs stratégies de trading, les investisseurs renforcent leur gestion des risques. Cela leur permet de mieux saisir les opportunités tout en limitant les risques potentiels dans un environnement de marché complexe et en constante évolution.





