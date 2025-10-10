Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?





Lors du trading des contrats à terme sur MEXC , un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes sur une même paire de contrats à terme. MEXC propose deux options aux traders : le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode). Comprendre les différences fondamentales entre ces deux modes et choisir celui qui correspond à votre stratégie est essentiel pour une gestion efficace du risque et pour exécuter des approches de trading plus complexes.





Dans le trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies, le mode unidirectionnel signifie qu'une seule position directionnelle peut être détenue sur une même paire de contrats à terme. Vous ne pouvez pas détenir en même temps une position longue et une position courte. Par exemple, si un trader détient déjà 5 positions longues sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT et qu'il ouvre ensuite une position courte, le système compensera cette position courte avec la position longue existante au lieu de créer une position courte séparée.





Le mode de couverture (Hedge mode), en revanche, permet de détenir simultanément des positions longues et courtes sur une même paire de contrats à terme. Cela permet aux traders de prendre des positions dans les deux directions en même temps. Par exemple, si un trader détient 5 positions longues sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT , il peut également ouvrir 3 positions courtes. Le système enregistrera ces positions séparément et le P&L de chaque côté sera calculé indépendamment.













En mode unidirectionnel, les traders ne peuvent détenir des positions que dans une seule direction à la fois. Si un ordre est placé dans la direction opposée, le système compensera automatiquement la position existante au lieu de créer une nouvelle position.









Le mode unidirectionnel oblige les traders à se concentrer sur une seule vision du marché, haussière ou baissière. Cela évite de devoir gérer des positions dans les deux directions en même temps, réduit la complexité des décisions et permet de mettre en place des stratégies plus claires et directes.









En raison de sa nature unidirectionnelle, le mode unidirectionnel permet aux traders d'entrer et de sortir du marché plus rapidement. Il n'est pas nécessaire de clôturer d'abord une position opposée, ce qui accélère l'exécution des ordres.









Les traders peuvent se focaliser sur les risques et les rendements d'une seule direction de marché, ce qui facilite la définition et la gestion des niveaux de stop-loss et de take-profit. Cependant, si le marché s'inverse, les traders en mode unidirectionnel peuvent manquer des opportunités de profit ou subir des pertes plus importantes. Ce mode peut également limiter la capacité à exploiter pleinement la volatilité du marché, puisque le profit ne peut être réalisé que dans une seule direction.









Si une position longue existe déjà et qu'un ordre court est placé, l'ordre court compensera d'abord la position longue existante.

Si l'ordre court est inférieur à la position longue, la position longue sera réduite partiellement.

Si l'ordre court est égal à la position longue, la position sera entièrement clôturée.

Si l'ordre court est supérieur à la position longue, la position longue sera entièrement clôturée et une nouvelle position courte sera ouverte pour la quantité restante.









Scénario 1 (Réduction d'une position) : vous détenez une position longue de 10 BTC. Si vous ouvrez ensuite une position courte de 5 BTC, votre position longue est réduite à 5 BTC.

Scénario 2 (Inversion d'une position) : vous détenez une position longue de 10 BTC. Si vous ouvrez ensuite une position courte de 15 BTC, votre position longue de 10 BTC est entièrement clôturée, et le système ouvre une nouvelle position courte de 5 BTC.









Avantages : logique claire, opération simple et gestion intuitive des positions, ce qui réduit le risque d'erreurs opérationnelles. Il est particulièrement adapté aux traders ayant une vision directionnelle forte du marché.

Inconvénients : flexibilité limitée, car il n'autorise pas les stratégies de couverture nécessitant de détenir à la fois des positions longues et courtes simultanément.

Utilisateurs adaptés : débutants, traders suivant les tendances et investisseurs qui privilégient une gestion simple et directe des positions.





En mode de couverture, les traders peuvent détenir simultanément des positions longues et courtes sur la même paire de trading.









Le mode de couverture offre une plus grande flexibilité, permettant aux traders d'équilibrer les positions longues et courtes ou d'ajuster leur exposition en fonction des conditions du marché et de leur stratégie.









En conservant à la fois des positions longues et courtes, les traders peuvent se protéger contre l'incertitude et la volatilité du marché. Cela contribue à réduire l'exposition globale et à minimiser l'impact des fluctuations soudaines des prix. Toutefois, le mode de couverture nécessite des compétences techniques avancées, une discipline stricte en matière de gestion des risques et une compréhension approfondie de la dynamique du marché. Les traders doivent soigneusement évaluer leurs connaissances et leur expérience avant d'adopter le mode de couverture dans des marchés complexes ou volatils.









Supposons que vous déteniez une position longue de 10 BTC. En mode de couverture, si vous ouvrez ensuite une position courte de 5 BTC, vous vous retrouverez simultanément avec une position longue de 10 BTC et une position courte de 5 BTC.









Avantages : offre une grande flexibilité stratégique et est indispensable pour des stratégies avancées telles que la couverture et le verrouillage des profits.

Inconvénients : la gestion des positions est plus complexe, nécessitant de gérer avec précision la marge et le risque sur deux positions indépendantes.

Utilisateurs concernés : traders professionnels expérimentés, arbitragistes et investisseurs qui ont besoin de gérer le risque sur des positions à long terme.









Nous prendrons les contrats à terme USDT-M comme exemple pour la démonstration. Le processus est identique pour les contrats à terme Coin-M.









Connectez-vous au site officiel de MEXC et sélectionnez contrats à terme USDT-M dans l'onglet Contrats à terme (Futures) de la barre de navigation supérieure afin d'accéder à la page de trading. Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres situé en haut à droite de la page.









Dans le panneau Préférences, cliquez sur Mode de position. Vous pouvez choisir entre le mode de couverture et le mode unidirectionnel. Après avoir sélectionné l'option souhaitée, cliquez sur Confirmer pour finaliser la configuration.













1) Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous à votre compte. Appuyez sur le bouton Futures en bas de la page d'accueil.

2) Appuyez sur l'icône … en haut à droite.

3) Sélectionnez Préférences.

4) Appuyez sur Mode de position.

5) Choisissez entre le mode de couverture et le mode unidirectionnel. Une fois sélectionné, le changement prendra effet immédiatement.









Remarque : si vous avez actuellement des ordres ouverts ou des positions existantes, il n'est pas possible de changer le mode de position. Vous devez d'abord annuler les ordres ou clôturer les positions avant de modifier le mode de position.





Il n'existe aucun avantage ou inconvénient absolu entre le mode unidirectionnel et le mode de couverture. Chacun est conçu pour répondre à des stratégies de trading et à des préférences de risque différentes. Pour les débutants, commencer par le mode unidirectionnel par défaut et se concentrer sur la direction du marché offre une base plus stable. Pour les traders expérimentés cherchant à exécuter des stratégies plus sophistiquées, le mode de couverture offre une flexibilité accrue et des opportunités avancées. En comprenant votre propre style de trading et en choisissant le mode qui correspond le mieux à vos besoins, vous pouvez naviguer sur MEXC Futures avec plus de confiance et de précision.





