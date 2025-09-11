Apprentissage/Guide du débutant/Futures/Un guide co...r le marché

Un guide complet des graphiques de profondeur en cryptomonnaies : comparaison du carnet d'ordres et impact sur le marché

#Analyse technique
Dans le monde du trading de cryptomonnaies, le graphique de profondeur est une représentation visuelle du nombre d'ordres d'achat et de vente présents sur le marché, offrant aux traders des informations précieuses. Il reflète non seulement le niveau d'activité des utilisateurs et le volume de trading sur une plateforme, mais constitue aussi une référence essentielle pour évaluer la profondeur du marché et sa liquidité.

1. Qu'est-ce qu'un graphique de profondeur ?


Comme son nom l'indique, un graphique de profondeur est une représentation graphique de la profondeur du marché. Il permet aux utilisateurs de visualiser le nombre d'ordres d'achat et de vente présents sur un marché et se retrouve couramment sur les plateformes de trading basées sur un carnet d'ordres. Un graphique de profondeur reflète l'activité des utilisateurs ainsi que le volume de trading sur une plateforme, offrant une image claire de la profondeur du marché et de sa liquidité. Pour cette raison, savoir lire un graphique de profondeur est une compétence essentielle pour tout trader.

2. Composants de base d'un graphique de profondeur


Un graphique de profondeur est un outil qui représente visuellement la profondeur du marché. En prenant l'exemple du trading au comptant (Spot) du BTC sur MEXC, un graphique de profondeur typique se compose des éléments clés suivants :

  • Axe horizontal (X) : indique les prix des ordres, croissants de gauche à droite, et reflète la plage de prix globale du marché.
  • Axe vertical (Y) : indique la quantité d'ordres, c'est-à-dire le nombre total d'ordres d'achat ou de vente placés à chaque niveau de prix.
  • Zone verte : représente le côté acheteur (bids), c'est-à-dire l'ensemble des ordres prêts à acheter au prix actuel ou en dessous. Une zone verte plus large traduit une pression acheteuse plus forte.
  • Zone rouge : représente le côté vendeur (asks), c'est-à-dire l'ensemble des ordres prêts à vendre au prix actuel ou au-dessus. Une zone rouge plus large traduit une pression vendeuse plus forte.
  • Point d'intersection : marque le prix actuel du marché, où les forces d'achat et de vente s'équilibrent.
  • Plage de prix : reflète l'amplitude des fluctuations de prix, indiquant le niveau de variation que le marché est disposé à accepter.


3. Comment lire un graphique de profondeur


Interpréter un graphique de profondeur est essentiel pour les traders, car cela permet non seulement d'évaluer la profondeur du marché mais aussi de révéler l'équilibre entre les forces acheteuses et vendeuses.

3.1 Évaluer la profondeur du marché


La profondeur du marché désigne la capacité du marché à absorber des ordres d'achat et de vente à un certain niveau de prix. En analysant un graphique de profondeur, les traders peuvent directement juger de la qualité de cette profondeur :

  • Carnet d'ordres dense avec spreads réduits : lorsque les ordres d'achat et de vente sont rapprochés et bien empilés à différents niveaux de prix, cela indique une bonne profondeur de marché. Cela signifie que de nombreux ordres sont concentrés autour du prix actuel, permettant d'exécuter des transactions au plus proche de la valeur du marché et de réduire les coûts de trading.
  • Carnet d'ordres mince avec spreads importants : à l'inverse, si de grands spreads apparaissent entre les niveaux d'ordres, cela traduit une profondeur de marché faible. Il y a alors moins d'ordres à certains niveaux de prix, ce qui expose les traders à des spreads plus larges et à un slippage accru lors de l'exécution d'ordres Market, entraînant des coûts de trading plus élevés.

3.2 Comprendre l'équilibre des pressions acheteuse et vendeuse


L'équilibre entre la pression d'achat et de vente constitue un indicateur clé pour évaluer la tendance du marché. En comparant la taille des zones rouge et verte sur un graphique de profondeur, les traders peuvent rapidement estimer le sentiment du marché :

  • Zone verte plus large : indique une pression acheteuse plus forte, suggérant une tendance haussière du marché.
  • Zone rouge plus large : indique une pression vendeuse plus forte, suggérant une tendance baissière du marché.
  • Zones de taille similaire : indique un équilibre entre acheteurs et vendeurs, suggérant une phase de consolidation du marché.

3.3 Exemple : interprétation d'un graphique de profondeur BTC



En prenant l'exemple du graphique de profondeur BTC, celui-ci affiche les ordres d'achat et de vente à différents niveaux de prix. La zone verte à gauche représente le côté acheteur, indiquant la quantité de BTC que les acheteurs sont prêts à acquérir à divers prix. La zone rouge à droite représente le côté vendeur, indiquant la quantité que les vendeurs sont disposés à céder. D'après le graphique, on observe un fort support acheteur autour de 112 230,37 USDT, tandis qu'une pression vendeuse significative apparaît près de 114 314,58 USDT.

4. Trois avantages clés de la compréhension des graphiques de profondeur


  • Réduction des coûts de transaction : un marché avec une forte profondeur signifie un plus grand nombre d'ordres, permettant aux traders d'acheter ou de vendre à des prix plus proches du niveau réel du marché, réduisant ainsi les frais de transaction.
  • Éviter le slippage : dans les marchés avec une faible profondeur, il peut exister un grand spread entre le prix de l'ordre et le prix effectivement exécuté, entraînant du slippage. En analysant le graphique de profondeur, les traders peuvent anticiper les conditions de profondeur du marché à l'avance et éviter de trader dans des conditions présentant un risque élevé de slippage.
  • Élaborer des stratégies de trading : en combinant l'analyse du graphique de profondeur avec la comparaison des pressions acheteuses et vendeuses, les traders peuvent concevoir des stratégies plus précises. Par exemple, dans les marchés avec une pression acheteuse plus forte, acheter lors des replis peut être favorable ; dans les marchés avec une pression vendeuse plus forte, vendre lors des rebonds peut être plus approprié.

5. Conclusion


En tant qu'outil essentiel du trading de cryptomonnaies, le graphique de profondeur possède une valeur irremplaçable pour les traders. En maîtrisant son interprétation, les traders peuvent mieux évaluer la profondeur du marché ainsi que l'équilibre entre pressions acheteuses et vendeuses, ce qui leur permet d'élaborer des stratégies de trading plus précises, de réduire leurs coûts et d'améliorer leur efficacité. Cependant, il est important de noter que le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les traders doivent pleinement comprendre ces risques et faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent.

Lectures recommandées :


Divulgation des risques : le présent contenu ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou de tout autre service connexe, et ne constitue pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.


