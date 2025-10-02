Comprendre le risque de liquidation : FAQ et conseils de protection





Sur MEXC, les utilisateurs peuvent trader soit des contrats à terme perpétuels USDT -M, avec un effet de levier allant jusqu'à 500x, soit des contrats à terme perpétuels Coin-M, avec un effet de levier allant jusqu'à 200x. Bien que le trading à effet de levier élevé offre la possibilité de rendements considérablement amplifiés, il comporte également des risques de volatilité beaucoup plus importants. Un retournement soudain du marché peut entraîner une liquidation instantanée et la perte totale de la marge.





Afin d'aider les traders à mieux comprendre et à atténuer les risques de liquidation, cet article propose une analyse structurée des quatre scénarios de liquidation les plus courants dans le trading des contrats à terme sur MEXC. Il introduit également des mesures de protection stratégiques et pratiques qui peuvent être appliquées directement dans le trading. À la fin, vous disposerez de connaissances essentielles pour évaluer les risques de liquidation, renforcer la gestion de vos positions et améliorer la résilience globale de votre approche de trading.









La liquidation se produit lorsque votre ratio de marge de maintenance tombe en dessous de l'exigence de la plateforme. À ce stade, le système ferme automatiquement vos positions afin d'éviter que vos pertes ne dépassent le montant de la marge disponible.





Comprendre le mécanisme de liquidation est essentiel, car cela permet aux traders de :

Anticiper et gérer les risques, réduisant ainsi la probabilité de fermetures inattendues de positions.

Utiliser plus efficacement l'effet de levier et la marge, abaissant le risque de liquidation.

Affiner leurs stratégies de trading afin d'optimiser l'efficacité du capital et la stabilité.













Sur MEXC Futures, les prix de liquidation sont calculés en utilisant le prix juste, plutôt que le prix du marché ou le prix de l'indice. Le prix juste reflète la valeur réelle en temps réel de la paire de trading, dérivée à la fois du prix de l'indice et du prix du marché. En raison de cette méthodologie, le prix juste peut légèrement différer du dernier prix de transaction. Pour plus de détails, veuillez consulter l'article Prix de l'indice, prix juste et dernier prix





Cette approche permet de réduire les liquidations inutiles causées par une volatilité temporaire du marché ou par un manque de liquidité. Lorsque le prix juste atteint le seuil de liquidation, la liquidation est automatiquement déclenchée.





Sur la plateforme web de MEXC, les traders peuvent surveiller directement le prix juste en sélectionnant Prix juste en haut du graphique en chandeliers. Cette fonctionnalité offre une couche supplémentaire de transparence et de contrôle pour la gestion des positions.









Vous pouvez accéder aux graphiques à bougies, sélectionner Prix juste, puis afficher le graphique à bougies du prix juste.













Lorsque la liquidation est déclenchée, le système clôture la position en procédant à diverses actions telles que l'annulation des ordres, la liquidation par niveaux ou la compensation des positions longues et courtes. La prise en charge au prix de faillite signifie que si la position d'un utilisateur appartient à un niveau de risque supérieur au niveau 1, le système tente de réduire le risque en liquidant automatiquement une partie de la position (liquidation par niveaux). Si, après cet ajustement, la position répond encore aux critères de liquidation, le moteur de liquidation prend en charge la position au prix de faillite. Pour plus de détails sur les niveaux de risque, veuillez consulter le Guide des contrats à terme





Si une position se clôture à un prix meilleur que le prix de faillite, toute marge restante est transférée au fonds d'assurance de MEXC . En revanche, si le marché se clôture à un prix moins favorable, le fonds d'assurance couvre le déficit de marge afin de garantir que la liquidation se déroule sans heurts.









En théorie, le prix de liquidation d'une paire de trading ne change pas. Toutefois, en raison des ajustements dynamiques du mécanisme de liquidation, certaines exceptions existent.









Le prix de liquidation diffère selon que vous utilisez le mode de marge croisée ou le mode de marge isolée. En mode de marge croisée, toute la marge disponible est appliquée à l'ensemble des positions ouvertes. Le P&L non réalisé (profits et pertes latents) affecte donc directement le prix de liquidation : s'il augmente, le prix de liquidation baisse ; s'il diminue, le prix de liquidation monte. De plus, si la taille de la position varie sous marge croisée, le prix de liquidation se modifie également.





En revanche, en mode de marge isolée, le prix de liquidation reste fixe, car la marge est rattachée à une seule position et n'est pas influencée par les variations des autres positions.









Les taux de financement influencent également les prix de liquidation. En mode de marge croisée, le paiement ou la réception des frais de financement modifie votre marge disponible, ce qui entraîne une variation du prix de liquidation. En mode de marge isolée, si vous recevez des frais de financement, le prix de liquidation reste inchangé. En revanche, si vous devez payer des frais de financement et que votre marge disponible est insuffisante, le système déduira ces frais de la marge de votre position, ce qui peut modifier le prix de liquidation.





En résumé, les prix de liquidation sont affectés par le mode de marge, le solde de marge et les fluctuations du taux de financement. Les traders doivent garder ces facteurs à l'esprit lorsqu'ils ouvrent des positions.









Lorsque vous tradez des contrats à terme sur MEXC, vous pouvez rencontrer des situations où un ordre Stop-Loss ne s'exécute pas. Les raisons les plus courantes sont les suivantes.









Si votre prix Stop-Loss est trop proche du prix de liquidation, le prix juste (Fair Price) peut atteindre votre prix de liquidation avant que l'ordre Stop-Loss ne soit déclenché. Cela entraîne une liquidation et l'échec de l'ordre Stop-Loss.









Les ordres TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) sont exécutés au prix du marché une fois déclenchés. En cas de forte volatilité, le marché peut dépasser trop rapidement votre prix de déclenchement prévu, entraînant une exécution partielle ou un échec de l'ordre. Selon votre tolérance au risque, vous pouvez choisir d'attendre l'exécution ou d'annuler l'ordre.









Les ordres Stop-Loss peuvent également échouer en raison d'une taille de position insuffisante pour être clôturée, si le contrat est en état de suspension de trading, ou à cause de problèmes liés au système.





Sur MEXC, les ordres TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) sont exécutés au prix du marché. De ce fait, il peut exister un écart entre le prix de déclenchement et le prix effectivement exécuté. Ce sont les problèmes les plus courants liés à la liquidation dans le trading des contrats à terme. Vous pouvez réduire le risque de liquidation en adoptant certaines stratégies, telles que la surveillance de votre ratio de marge, l'utilisation d'ordres Stop-Loss ou encore la réduction de l'effet de levier. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autres articles sur les contrats à terme disponibles dans MEXC Learn









La maîtrise du risque de liquidation est essentielle dans le trading des contrats à terme. Les investisseurs peuvent adopter les approches suivantes :





Définir prudemment son effet de levier : Choisissez un niveau de levier adapté à votre tolérance au risque. Pour les débutants, il est recommandé de maintenir un levier inférieur à 10x afin de réduire l'impact des fluctuations de prix sur la marge.

Sélectionner stratégiquement le mode de marge : Le mode de marge croisée répartit le risque entre toutes les positions, mais peut affecter le solde global de votre compte. Le mode de marge isolée limite le risque à une seule position. Le choix dépend de votre stratégie et de votre tolérance au risque.

Maintenir une marge suffisante : Ajoutez régulièrement de la marge pour élargir l'écart entre votre prix d'ouverture et votre prix de liquidation. Cela améliore votre capacité à résister à la volatilité.

Activer les alertes de risque : Configurez des alertes de prix de liquidation ou des rappels de prix afin de surveiller les risques en temps réel et d'agir rapidement.

Prioriser la préservation du capital : Dans les marchés très volatils, il est préférable de se concentrer sur la limitation des pertes et la protection de votre capital, plutôt que de chercher à maximiser les profits.









Dans les marchés de contrats à terme (Futures) à fort effet de levier, les gains et les pertes sont toujours les deux faces d'une même pièce. Le mécanisme de liquidation sur MEXC constitue une protection essentielle, aussi bien pour les traders que pour la plateforme. Toutefois, sans une compréhension claire de son fonctionnement et de ses déclencheurs, les traders risquent d'être liquidés de façon inattendue. Seule une compréhension approfondie des mécanismes de liquidation, des différences entre le mode de marge croisée et le mode de marge isolée, ainsi que l'application rigoureuse d'ordres Stop-Loss et d'une gestion prudente de la marge, permettent de stabiliser ses positions lors de turbulences du marché et d'éviter de voir son capital disparaître en un instant.





À retenir : la gestion du risque doit toujours être la priorité absolue dans le trading des contrats à terme. En gérant vos positions de manière méthodique et en réagissant avec calme face à la volatilité, vous posez les bases pour rechercher des profits — et surtout, pour atteindre un succès durable et soutenu à long terme.





MEXC a officiellement lancé son événement Festival 0 frais, permettant aux utilisateurs de réduire considérablement leurs frais de transaction. Grâce à cette initiative, vous pouvez véritablement économisez plus, tradez plus et gagnez plus. En participant à cette campagne, vous bénéficiez de transactions à frais ultra réduits sur la plateforme MEXC, tout en restant en avance sur les tendances du marché et en saisissant les opportunités d'investissement dès qu'elles se présentent.





Lectures recommandées :

Pourquoi choisir MEXC Futures ? Découvrez les principaux atouts et les fonctionnalités uniques des contrats à terme de MEXC pour garder une longueur d'avance. Découvrez les principaux atouts et les fonctionnalités uniques des contrats à terme de MEXC pour garder une longueur d'avance.

Comment participer au M-Day ? Apprenez étape par étape comment participer à M-Day et partagez plus de 80 000 USDT de bonus quotidiens en contrats à terme. Apprenez étape par étape comment participer à M-Day et partagez plus de 80 000 USDT de bonus quotidiens en contrats à terme.

Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (App) Un guide détaillé pour apprendre à trader des contrats à terme sur l'application MEXC — commencez facilement et tradez en toute confiance. Un guide détaillé pour apprendre à trader des contrats à terme sur l'application MEXC — commencez facilement et tradez en toute confiance.



