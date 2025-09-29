Qu'est-ce que les limites de risque de MEXC Futures ? Comment bénéficient-elles à votre trading ?





Dans le trading de cryptomonnaies, les contrats à terme perpétuels sont privilégiés par les traders pour leur fort effet de levier et leur flexibilité. Cependant, à mesure que la volatilité du marché augmente, les risques liés au trading des contrats à terme croissent également. Afin de protéger les intérêts des traders et de maintenir la stabilité du marché, MEXC a introduit un mécanisme de limites de risque des contrats à terme pour faire face aux risques potentiels dans des conditions de marché extrêmes.













Les limites de risque de MEXC Futures sont un mécanisme dynamique conçu spécifiquement pour le trading des contrats à terme perpétuels. Elles visent à atténuer les risques potentiels lors de fortes volatilités ou de conditions de marché extrêmes. En ajustant les niveaux de levier, les limites de position et les taux de marge de maintien, MEXC assure la stabilité du marché et réduit la probabilité de risques systémiques causés par des fluctuations de prix brutales.





Objectifs principaux :

Maintenir la stabilité du marché : éviter les liquidations à grande échelle lors de conditions de marché extrêmes.

Protéger les intérêts des traders : réduire les risques liés à un effet de levier élevé et aider les utilisateurs à sécuriser leurs positions.

Optimiser l'environnement de trading : garantir l'équité sur le marché et prévenir les déséquilibres causés par les actions unilatérales de gros traders.





En résumé, les limites de risque constituent un ensemble de mesures établies pour réduire les risques et pertes potentiels liés au trading. Dans des marchés très volatils, les traders détenant de grosses positions avec un fort effet de levier peuvent générer d'importants risques de liquidation. Si le fonds d'assurance est épuisé, le système d'auto-désendettement (ADL) peut être déclenché, exposant d'autres traders à un risque supplémentaire.





Pour y remédier, MEXC applique le mécanisme de limites de risque à tous les comptes de trading. Le système adopte un modèle de marge par paliers pour gérer les risques : la taille maximale d'une position est déterminée par le niveau de levier choisi. Plus l'effet de levier est élevé, plus la taille maximale de position autorisée est réduite. Les utilisateurs peuvent ajuster leur levier à leur discrétion, et l'exigence de marge initiale est calculée en fonction du levier sélectionné.





Futures dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page de trading des contrats à terme. Ensuite, sélectionnez Limite de risque puis cliquez sur Voir toutes les limites de risque des contrats à terme afin d'accéder aux informations détaillées des niveaux de limite de risque. Sur le site officiel de MEXC , cliquez surdans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page de trading des contrats à terme. Ensuite, sélectionnezpuis cliquez surafin d'accéder aux informations détaillées des niveaux de limite de risque.









Sur la page Informations sur les limites de risque des contrats à terme, sélectionnez la paire de contrats à terme que vous souhaitez consulter. La page affichera alors les détails correspondants des limites de risque. Par exemple, l'illustration ci-dessous montre les niveaux de limite de risque pour les contrats à terme perpétuels BTCUSDT









1) Sur la page d'accueil de l'application MEXC, appuyez sur Futures.

2) Sur la page de trading des contrats à terme, appuyez sur le bouton […] situé en haut à droite.

3) Sélectionnez Infos sur les contrats à terme.

4) Passez à la page Limite de risque, puis choisissez la paire de contrats à terme perpétuels que vous souhaitez consulter. La page affichera alors les détails correspondants des limites de risque. Par exemple, l'illustration ci-dessous montre les niveaux de limite de risque pour les contrats à terme perpétuels BTCUSDT.

















L'effet de levier détermine directement la quantité maximale de position qu'un utilisateur peut détenir. Plus le levier est élevé, plus la taille maximale de la position est réduite. Par exemple, la limite de risque des contrats à terme perpétuels ETHUSDT comporte six niveaux, avec des tailles maximales de position différentes correspondant à différents niveaux de levier. Lorsque le levier est fixé à 500x, la taille de la position est d'environ 671 829 USDT. Lorsque le levier est ajusté à 20x, la taille de la position augmente à 44 788 600 USDT.













Le taux de marge de maintenance d'un utilisateur est déterminé par la taille de sa position et non par l'effet de levier. Cela signifie que le taux de marge de maintenance n'est pas affecté par les paramètres de levier.





Comme indiqué dans les niveaux de limite de risque des contrats à terme perpétuels ETHUSDT , plus la taille de la position est grande, plus le taux de marge de maintenance requis est élevé. Par exemple, si votre position se situe dans la plage de 0 à 671 829 USDT, le taux de marge de maintenance applicable est de 0,1 %. En revanche, si votre position augmente dans la plage de 17 915 440 à 44 788 600 USDT, le taux de marge de maintenance applicable passe à 2 %.





Il est important de noter que MEXC peut ajuster le levier maximal pour différentes paires de trading, ainsi que la taille maximale de position autorisée pour certains niveaux de levier, en fonction des conditions de marché. Veuillez donc rester informé des dernières annonces de MEXC





Le taux de marge de maintenance a un impact direct sur le prix de liquidation. Si le solde de marge d'une position tombe en dessous de la marge de maintenance requise, la position sera réduite ou liquidée. Les utilisateurs sont donc vivement encouragés à surveiller attentivement leur solde de marge afin d'éviter une liquidation.





En période de volatilité anormale des prix ou de conditions de marché extrêmes, le système peut appliquer des mesures supplémentaires pour maintenir la stabilité du marché. Celles-ci peuvent inclure, sans s'y limiter, l'ajustement du levier maximal, des limites de taille de position et des taux de marge de maintenance selon les différents niveaux.





Pour faire face à une volatilité extrême du marché, le mécanisme de limites de risque de MEXC repose sur trois mesures principales :









En cas de fluctuations anormales du marché, MEXC peut ajuster dynamiquement le levier maximal disponible. Par exemple :

Dans des marchés stables : les traders peuvent utiliser un levier allant jusqu'à 125x sur les contrats à terme perpétuels.

En période de forte volatilité : le système peut réduire le levier maximal à 50x ou moins afin de diminuer le risque de liquidation.





Ce mécanisme réduit la probabilité de liquidation sous un effet de levier élevé et aide les traders à gérer plus efficacement les pertes potentielles dans des conditions de marché volatiles, renforçant ainsi la sécurité globale du capital et la gestion des risques.









MEXC applique des limites de position par niveaux en fonction de la taille des positions afin d'éviter qu'elles n'influencent de manière disproportionnée le marché. Par exemple :

Sous un levier élevé, les limites de position sont plus petites.

Sous un levier faible, les limites de position sont plus grandes.

Cette structure empêche un utilisateur unique de détenir une position excessive pouvant perturber l'équilibre du marché, tout en contrôlant les risques systémiques de liquidité afin d'assurer la stabilité et l'équité de l'environnement de trading.









Le taux de marge de maintenance correspond au ratio minimal de marge requis pour maintenir une position ouverte. MEXC peut ajuster ces taux dans des conditions de marché extrêmes :

Dans des marchés stables : les taux de marge de maintenance sont plus bas, permettant aux utilisateurs de conserver davantage de fonds disponibles.

Dans des marchés volatils : les taux de marge de maintenance sont augmentés, garantissant que les utilisateurs conservent une marge suffisante pour soutenir leurs positions.

Cet ajustement élève le seuil de liquidation, réduisant ainsi la probabilité de liquidations, tout en assurant des niveaux de marge suffisants dans l'ensemble du système afin d'atténuer les crises de liquidité et de préserver la stabilité du marché.









Le mécanisme de limites de risque de MEXC n'est pas seulement un outil clé pour maintenir la stabilité du marché, il apporte également des avantages significatifs aux traders individuels. Ses atouts pratiques incluent :





Réduction du risque de liquidation : bien qu'un effet de levier élevé puisse amplifier les profits, il amplifie aussi les pertes. Les limites de risque ajustent dynamiquement le levier et les exigences de marge, ce qui réduit efficacement la probabilité de liquidation lors de fortes variations du marché.

Optimisation de la gestion du capital : le mécanisme aide les traders à gérer plus prudemment leurs positions et leur marge, en favorisant des stratégies flexibles plutôt que des opérations risquées. Par exemple, lorsque le levier est plafonné, les traders doivent engager davantage de marge, ce qui les oblige à planifier plus soigneusement l'allocation de leur capital avant d'entrer en position.

Renforcement du sentiment de sécurité : les marchés volatils déclenchent souvent la panique chez les traders. Les limites de risque ajoutent une couche de protection supplémentaire, réduisant la probabilité de liquidations liées à des mouvements de prix soudains.

Amélioration de l'équité du marché : les limites de risque s'appliquent aussi bien aux grands qu'aux petits traders, empêchant qu'un seul participant n'exerce une influence disproportionnée sur les prix et garantissant un développement plus sain du marché.









En comprenant pleinement le mécanisme de limites de risque de MEXC, les traders peuvent adopter les stratégies suivantes afin d'améliorer leurs performances de trading :

Utiliser un levier approprié : dans des marchés très volatils, il est conseillé de sélectionner un levier plus bas pour réduire les risques. Même si un levier plus élevé est disponible, choisissez toujours un niveau adapté à votre tolérance personnelle au risque.

Contrôler la taille des positions : évitez de prendre des positions trop importantes, surtout en période de forte volatilité. Fixez des tailles de position raisonnables en fonction des limites de risque afin de garantir qu'une marge suffisante soit disponible pour d'éventuels renforcements.

Définir des niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit : établissez clairement des niveaux de Stop-Loss avant d'ouvrir une position pour limiter les pertes incontrôlées. Définissez également des objectifs de Take-Profit réalistes afin de sécuriser vos bénéfices une fois atteints.

Rester informé des annonces du marché : MEXC publie régulièrement des mises à jour sur les ajustements des limites de risque via des annonces officielles. Les traders doivent suivre attentivement ces changements et adapter leurs stratégies en conséquence.





Le mécanisme de limites de risque de MEXC est une mesure de protection essentielle du marché qui sécurise les fonds des traders lors de périodes de forte volatilité tout en maintenant la stabilité globale du marché. En ajustant dynamiquement le levier, les limites de position et le taux de marge de maintenance, MEXC offre aux traders une expérience plus sûre dans des environnements à haut risque.





Pour les traders, comprendre et appliquer ce mécanisme permet non seulement de réduire les risques liés au trading, mais aussi d'optimiser la gestion du capital et d'améliorer la rentabilité à long terme. Avant de s'engager dans le trading des contrats à terme perpétuels, il est recommandé aux traders d'étudier attentivement les règles correspondantes et d'élaborer un plan de trading adapté à leur propre tolérance au risque.







