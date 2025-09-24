Qu'est-ce que la fonctionnalité de la Marge P&L sur MEXC ?









La Marge P&L, également appelée stratégie de position roulante, est une méthode de trading où les profits non réalisés provenant de positions ouvertes sur les contrats à terme sont utilisés comme marge pour ouvrir ou augmenter d'autres positions. Plutôt que de clôturer une position bénéficiaire pour encaisser les gains, les traders utilisent ces profits non réalisés afin d'accroître leur exposition, augmentant ainsi la taille de leur position sans ajouter de nouveau capital.





Cette approche est couramment utilisée dans des environnements à fort effet de levier et s'avère particulièrement efficace lors de marchés fortement directionnels. En réallouant continuellement les profits non réalisés dans le même sens de marché, les traders cherchent à accélérer la croissance de leurs positions. Lorsqu'elle est correctement exécutée dans une tendance soutenue, cette stratégie crée un effet de composition ou « boule de neige », où la taille des positions et les rendements potentiels augmentent rapidement. Chaque renfort réussi amplifie à la fois l'exposition globale et le potentiel de rendement.









Le déroulement typique est le suivant : un trader ouvre d'abord une position sur contrats à terme en utilisant son capital initial. Une fois la position devenue profitable, au lieu d'encaisser les gains, le capital de départ ainsi que les profits non réalisés sont utilisés comme marge pour augmenter l'exposition. Lorsqu'elle est exécutée avec succès de manière séquentielle, cette approche à effet composé peut accélérer la croissance du compte de manière exponentielle.

Pour illustrer, supposons qu'un trader commence avec 10 000 USDT. Lorsque le prix du BTC atteint 40 000 USDT, il ouvre une position longue avec un effet de levier de 10x, créant ainsi une taille de position initiale de 100 000 USDT (≈ 2,5 BTC). À partir de là, le trader adopte une stratégie de Marge P&L et effectue deux rollovers :





Premier rollover : lorsque le BTC monte à 44 000 USDT (+10 %) , le profit non réalisé de 10 000 USDT est ajouté comme nouvelle marge, augmentant la taille de la position à 200 000 USDT (≈ 4,5 BTC) .

Deuxième rollover : le BTC grimpe ensuite à 47 960 USDT (+9 %), générant un profit non réalisé de 18 000 USDT. Ce profit est de nouveau utilisé comme marge, portant la taille de la position à 380 000 USDT (≈ 7,9 BTC).

Le processus étape par étape est illustré dans le tableau ci-dessous :





Rollover avec la Marge P&L

Étape Prix du BTC (USDT) Variation du prix Taille de la position (USDT) Profit non réalisé Équité du compte (USDT) Action Taille de position résultante (USDT) Position initiale 40 000 – 100 000 – 10 000 – 100 000 1er rollover 44 000 +10,0 % 100 000 10 000 20 000 Utiliser le profit non réalisé (10 000 USDT) comme marge pour ajouter des positions avec un effet de levier de 10x 200 000 2e rollover 47 960 +9,0 % 200 000 18 000 38 000 Utiliser le profit non réalisé (18 000 USDT) comme marge pour ajouter des positions avec un effet de levier de 10x 380 000 Étape finale 52 000 +8,4 % 380 000 31 920 69 920 – 380 000





Comparaison des résultats

Scénario Prix d'entrée (USDT) Prix final du BTC (USDT) Taille finale de la position Profit non réalisé (USDT) Marge initiale (USDT) Équité finale du compte (USDT) Sans Marge P&L 40 000 52 000 100 000 USDT (2,5 BTC) (52 000 – 40 000) × 2,5 = 30 000 10 000 40 000 Avec Marge P&L 40 000 52 000 380 000 USDT (7,9 BTC) 31 920 (dernière étape) 10 000 69 920

Les frais de transaction, les coûts de financement et le slippage potentiel sont exclus de cette illustration afin de préserver la clarté.





Cet exemple démontre comment la stratégie de la Marge P&L peut amplifier de façon significative les rendements lorsque la tendance du marché est favorable. Les principales caractéristiques de cette approche sont :

1) Dimensionnement agressif des positions : chaque rollover engage généralement la totalité, ou presque, de l'équité du compte.

2) Dépendance à une juste anticipation de la tendance : une seule erreur de jugement peut anéantir l'ensemble des profits accumulés.

3) Basée sur l'effet de levier : la stratégie est généralement appliquée dans le cadre du trading sur contrats à terme avec effet de levier, ce qui amplifie à la fois les gains potentiels et les risques.









1) Seules les nouvelles positions en Marge croisée peuvent utiliser la fonctionnalité Marge P&L. Les positions en Marge isolée ne sont pas éligibles.

2) Lors de l'utilisation de la Marge P&L, seuls les profits non réalisés provenant des positions en Marge croisée sont comptabilisés comme fonds disponibles. Les profits non réalisés des positions en Marge isolée ne peuvent pas être utilisés.

3) La Marge P&L s'applique uniquement en mode de Marge mono-actif. En mode de Marge multi-actifs, les fonds disponibles sont calculés selon une logique différente.













Ouvrez la page de trading des contrats à terme sur MEXC et sélectionnez le mode de Marge croisée. À mesure que le profit non réalisé de vos positions en Marge croisée augmente, vos fonds disponibles augmentent également.





Fonds disponibles (Marge croisée) = Solde du portefeuille – Marge de position – Marge d'ordre + Total du P&L non réalisé de toutes les positions en Marge croisée













1) Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur Futures.

2) Sélectionnez le mode de Marge croisée.

3) Après l'ouverture d'une position, à mesure que le profit non réalisé de vos positions en Marge croisée augmente, vos fonds disponibles augmenteront également.









Remarque : en mode de Marge avancée, les utilisateurs peuvent sélectionner différents modes de marge pour les positions longues et courtes. Si la position longue est définie en Marge isolée et la position courte en Marge croisée, ou inversement, les fonds disponibles seront tout de même affichés comme des fonds disponibles en Marge croisée.













La clé du trading avec la Marge P&L réside dans la capacité à évaluer avec précision la durabilité d'une tendance de marché. Les traders doivent renforcer leurs positions de manière décisive lorsque la tendance est claire et que la dynamique est forte, afin de maximiser la capture des profits grâce à un effet de composition continu. Cependant, cette stratégie est intrinsèquement à double tranchant : si elle peut générer des rendements exceptionnels lors d'une tendance soutenue, un retournement soudain peut rapidement anéantir aussi bien les gains non réalisés accumulés que le capital initial. L'imprévisibilité du marché, la prise de décision émotionnelle et l'utilisation d'un fort effet de levier accentuent encore ces risques.





Pour cette raison, la Marge P&L est considérée comme une stratégie à haut risque et haut rendement, qui exige un jugement précis du marché, une discipline stricte et une forte résilience psychologique. Il est conseillé aux traders de définir des niveaux clairs de prise de profit et de stop-loss, d'appliquer une gestion des risques rigoureuse et de sécuriser une partie des gains à temps. Toute personne souhaitant utiliser la Marge P&L ne devrait le faire qu'avec de petites sommes de capital qu'elle est pleinement prête à perdre.









Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représente pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et elles ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



