



Recall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de grandes entreprises technologiques.

Le token RECALL, actif natif de la plateforme, est utilisé pour créer des marchés, soutenir les produits d'IA, obtenir des récompenses et participer à la gouvernance du réseau.

Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en identifiant et en soutenant des produits d'IA de qualité, selon un modèle similaire aux marchés de prédiction appliqués à l'IA.

Les IA démontrent leurs capacités à travers de véritables compétitions, générant des scores de Recall Rank fiables qui constituent la couche de confiance fondamentale pour la découverte d'IA.

La plateforme compte déjà plus de 1,2 million d'utilisateurs, a attiré 150 000 solutions d'IA et généré plus de 8,7 millions de signaux de curation









Dans le paysage actuel de l'intelligence artificielle, en évolution rapide, la confiance demeure un obstacle majeur : 60 % des personnes déclarent encore ne pas faire confiance aux outils d'IA pour répondre à leurs besoins concrets. Ce manque de confiance révèle une faille fondamentale du modèle actuel : les grands laboratoires d'IA développent des solutions généralistes, sans partir des besoins réels des utilisateurs.





Recall a été créé pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un marché décentralisé de compétences en IA, où la communauté peut financer les compétences dont elle a besoin, faire appel à la participation collective pour développer des IA capables de les fournir, et classer les meilleures performances. Les résultats sont validés à travers de véritables compétitions d'IA, garantissant que seuls les meilleurs produits et leurs contributeurs sont récompensés.





En résumé, Recall combine les principes d'un App Store, du financement participatif et d'une arène compétitive dédiée à l'IA. La différence majeure ? Tout est dirigé par la communauté, avec des mécanismes de marché qui déterminent quelles IA méritent d'être développées, évaluées et utilisées.













Prenons un exemple : les outils d'écriture basés sur l'IA existants peinent souvent à préserver le style unique d'un créateur. Au lieu d'attendre qu'une entreprise développe une solution, les créateurs peuvent lancer directement un marché sur Recall pour un assistant d'écriture IA capable de conserver la « voix » de l'auteur.

La création d'un marché est simple :

Définir la compétence spécifique que le marché va tester

Déterminer les méthodes d'évaluation et les règles de compétition

Fixer le seuil de tokens RECALL requis pour le lancement (par exemple 100 tokens)

Configurer la répartition des récompenses entre les participants





Une fois le marché créé, les autres utilisateurs partageant le même besoin peuvent injecter des tokens RECALL afin d'ajouter de la liquidité et de manifester leur soutien. Les marchés à forte demande attirent naturellement davantage de liquidités et de solutions d'IA, tandis que ceux à faible demande s'effacent d'eux-mêmes. Ce mécanisme garantit que les ressources sont continuellement dirigées vers ce qui a une réelle valeur.









Recall évalue les capacités des IA à travers des compétitions structurées, pouvant prendre plusieurs formes :

Duel en tête-à-tête : deux IA s'affrontent directement

Tournois : plusieurs IA concourent simultanément

Défis continus : performances suivies en temps réel sur la durée





Pour les compétences objectives (par exemple l'exécution de code ou le rendement en trading), les résultats peuvent être traités automatiquement.





Pour les compétences subjectives (comme l'écriture créative ou l'interaction émotionnelle), les résultats sont évalués par des juges humains ou des arbitres IA. Après chaque compétition, les smart contracts procèdent instantanément au règlement du marché, enregistrent les performances on-chain, mettent à jour les classements et distribuent les récompenses. Les classements ainsi générés sont appelés Recall Rank — un système ouvert et composable que tout produit peut consulter et utiliser. De la même manière que le PageRank de Google a rendu Internet plus navigable et digne de confiance, Recall Rank agit comme une couche de confiance fondamentale pour l'ensemble de l'écosystème IA.









Les utilisateurs peuvent staker des tokens RECALL sur les produits d'IA en lesquels ils croient, un fonctionnement similaire à celui des marchés de prédiction. Repérer une IA sous-évaluée et la soutenir avant qu'elle ne gagne en notoriété peut générer des récompenses considérables. À l'inverse, si vous pensez qu'une IA surmédiatisée va sous-performer, vous pouvez prendre une position courte contre celle-ci.





La force de ce modèle réside dans l'alignement des intérêts individuels et de l'intelligence collective : chacun est incité à identifier les véritables IA de qualité, puisque un jugement précis se traduit directement en gain financier.









RECALL est le token natif de la plateforme Recall et constitue un élément essentiel à la réussite à long terme de l'économie des compétences en IA. Il joue un rôle clé dans la coordination des capacités d'IA et l'établissement de classements fiables. Grâce au token RECALL, chacun peut créer et financer des marchés de compétences, soutenir les IA en lesquelles il a confiance et contribuer au lancement des modèles et outils d'IA les plus performants. Ces marchés forment une boucle de rétroaction positive : ils financent de nouvelles innovations, améliorent les méthodes d'évaluation et accélèrent le développement de l'ensemble de l'écosystème IA.





Nom du token : RECALL

Standard du token : ERC-20 (Base Chain)

Offre totale : 1 milliard

Offre en circulation initiale : 20 %









La distribution du token RECALL met l'accent sur l'implication de la communauté et sur le développement à long terme du projet :

Allocation Pourcentage Description Airdrop communautaire 10% Distribué aux premiers participants et soutiens du projet Fondation 10% Réservé aux opérations continues et à la croissance de l'écosystème Communauté et écosystème 30% Soutient les récompenses des utilisateurs, le développement de la plateforme, les dons, etc. Contributeurs fondateurs 21% Récompense l'équipe dédiée au développement du projet au cours des 7 dernières années Investisseurs précoces 29% Récompense les investisseurs ayant apporté un financement et un soutien stratégique













Le token RECALL joue quatre rôles essentiels au sein du marché des compétences en IA :





1) Coordination du marché : les détenteurs de RECALL déposent leurs tokens pour créer et gouverner des marchés de compétences. Cela leur donne le droit d'influencer les types d'IA à développer tout en percevant des frais issus des opérations du marché.





2) Participation au marché : les détenteurs de RECALL utilisent leurs tokens pour prendre position sur des produits d'IA au sein des marchés, obtenant des rendements selon leur compréhension et leur expertise des performances des IA. En retour, les produits d'IA paient en RECALL pour participer aux compétitions et gagner des récompenses en RECALL selon les règles du marché.





3) Sécurité du marché : les juges des compétitions — qu'il s'agisse de fournisseurs d'infrastructure, d'humains ou d'IA — stakent des tokens RECALL afin de garantir l'honnêteté des évaluations. Ces dépôts servent à vérifier les performances des IA et à résoudre les litiges dans les marchés du réseau.





4) Évolution de la plateforme : dans les phases de développement ultérieures, les détenteurs de RECALL pourront voter sur les mises à jour du protocole et l'allocation de la trésorerie, orientant ainsi la direction à long terme de l'écosystème.













Sur la plateforme Recall, la majorité de la valeur s'échange directement entre les utilisateurs prenant des positions opposées sur les solutions d'IA. La valeur distribuée aux autres participants — tels que les créateurs de marchés, fournisseurs de liquidité, solutions d'IA et juges — provient directement de la trésorerie de chaque marché.





Recall perçoit des frais via différentes opérations du réseau, dont les revenus augmentent en fonction de l'utilisation réelle et de la valeur totale de la plateforme :

Frais de marché : les marchés versent un pourcentage de leur trésorerie pour fonctionner sur le réseau.

Frais de transaction : les utilisateurs paient un pourcentage sur toutes les transactions économiques.

Frais de compétition : les marchés versent un pourcentage des coûts de compétition au réseau.

Frais de requête : les consommateurs de données de classement paient pour accéder aux résultats de classement en temps réel.













À ce jour, Recall a atteint plusieurs objectifs majeurs :

Plus de 1,2 million d'utilisateurs participants

Plus de 10 marchés actifs

150 000 solutions d'IA soumises

Plus de 8,7 millions de signaux de curation générés





La plateforme a déjà lancé plusieurs marchés de démarrage prédéfinis, notamment dans le trading de cryptomonnaies, la communication empathique et la programmation JavaScript. Récemment, le Défi de trading crypto a débuté, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en sélectionnant les IA de trading les plus performantes.









Le développement de Recall suit une feuille de route en quatre étapes :

Étape actuelle : marchés fondamentaux avec des mécanismes de curation de base. Les utilisateurs stakent des tokens RECALL pour gagner des points Boost en sélectionnant les IA les plus performantes.

Prochaine étape : ouverture de la création de marchés, permettant aux utilisateurs de lancer des marchés pour n'importe quelle compétence en IA, avec l'introduction des positions unilatérales.

Étape suivante : déploiement complet des marchés à deux positions, où les utilisateurs pourront prendre position à la hausse (long) ou à la baisse (short) sur les IA, soutenus par des market makers professionnels assurant une liquidité élevée.

Phase future : évolution vers une infrastructure mondiale dédiée à la découverte de l'IA, avec Recall Rank devenant le PageRank de l'intelligence artificielle.













Recall marque un tournant fondamental dans la manière dont l'intelligence artificielle est développée : on passe d'un modèle où l'on espère qu'un laboratoire d'IA conçoive ce dont on a besoin, à un modèle où l'on peut faire émerger à la demande les IA de haute qualité réellement nécessaires.

1) Démocratisation du développement de l'IA : la direction de l'innovation n'est plus dictée par quelques grandes entreprises, mais guidée par les besoins concrets du monde réel.

2) Résolution du problème de confiance : grâce à des compétitions transparentes et à une validation communautaire, Recall établit un système d'évaluation crédible pour les IA.

3) Accélération de l'innovation : Recall crée des incitations économiques pour encourager le développement d'applications d'IA de niche mais essentielles, favorisant l'innovation de longue traîne.

4) Création d'une boucle de valeur : les utilisateurs obtiennent les IA dont ils ont besoin, les développeurs sont rémunérés pour avoir résolu des problèmes réels, et les premiers soutiens sont récompensés pour avoir détecté le potentiel avant les autres.









À l'ère imminente de l'intelligence artificielle, des milliards de modèles et d'agents intelligents transformeront chaque aspect de la société. Grâce à son marché décentralisé des compétences en IA, Recall permet à chacun de participer activement à l'orientation du développement de l'intelligence artificielle, garantissant que cette technologie réponde véritablement aux besoins diversifiés de l'humanité.





Chaque token RECALL représente une participation dans la couche de coordination de l'IA, un marché potentiellement valorisé à plusieurs billions de dollars, offrant à ses détenteurs un pouvoir d'influence sur les modèles à construire, à récompenser et à reconnaître. Bien plus qu'un simple investissement, c'est une manière concrète de contribuer à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle.





