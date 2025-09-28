BSL désigne les données de clôture Long/Short. Actuellement, sur la plateforme MEXC, les graphiques en bougie et les graphiques linéaires des contrats à terme prennent en charge l'affichage des donnéeBSL désigne les données de clôture Long/Short. Actuellement, sur la plateforme MEXC, les graphiques en bougie et les graphiques linéaires des contrats à terme prennent en charge l'affichage des donnée
Apprentissage/Guide du débutant/Futures/Qu'est-ce q...s à terme ?

Qu'est-ce que le ratio Long/Short ? Comment consulter les données du ratio Long/Short sur les contrats à terme ?

28 septembre 2025MEXC
0m
#Basique#Contrats à terme
BSL désigne les données de clôture Long/Short. Actuellement, sur la plateforme MEXC, les graphiques en bougie et les graphiques linéaires des contrats à terme prennent en charge l'affichage des données historiques de ratio Long/Short. Dans le trading de contrats à terme, les utilisateurs prennent des positions Long ou Short selon leur propre jugement. Les données de ratio Long/Short sont fréquemment utilisées dans le trading de cryptomonnaies pour évaluer les tendances du marché et orienter les décisions de transaction.

1. Qu'est-ce que le ratio Long/Short ?


Dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, le ratio Long/Short désigne la proportion de transactions détenant des positions longues (Long) par rapport aux positions courtes (Short) sur une période donnée. Une position longue est prise dans l'attente d'une hausse des prix, alors qu'une position courte est prise dans l'attente d'une baisse des prix.

Le ratio Long/Short est couramment utilisé pour mesurer le sentiment et les tendances du marché. Lorsque la proportion de positions longue est supérieure à celle des positions courtes, cela indique un sentiment haussier et peut suggérer une tendance à la hausse. À l'inverse, lorsque la proportion de positions courtes est supérieure, cela traduit un sentiment baissier et peut indiquer une tendance à la baisse.

Ce ratio constitue un indicateur technique clé qui reflète en temps réel l'équilibre entre la pression acheteuse et vendeuse sur le marché. En analysant le volume des ordres d'achat et de vente actifs ainsi que les flux de capitaux, les traders peuvent mieux comprendre la dynamique réelle de l'offre et de la demande ainsi que les tendances potentielles des prix.

MEXC fournit des données de ratio Long/Short sous plusieurs dimensions. Pour plus de détails, veuillez consulter : Analyse des données des contrats à terme.


2. Quels sont les avantages de comprendre le ratio Long/Short ?


Avoir accès aux données du ratio Long/Short permet aux traders d'obtenir une vision plus complète du marché :

  • Évaluer le sentiment du marché : identifier rapidement si le marché penche vers une tendance haussière (bullish) ou baissière (bearish), et éviter de suivre aveuglément les tendances.
  • Soutenir les décisions de trading : combiné aux graphique en bougies et au volume de trading, le ratio peut aider à confirmer des signaux d'achat ou de vente.
  • Gestion du risque : en période de sentiment extrême, il aide à repérer les risques potentiels de retournement et à réduire la probabilité de rester piégé dans des positions défavorables.
  • Optimisation des stratégies : que ce soit pour du trading à court ou long terme, le ratio Long/Short constitue un indicateur de référence précieux pour améliorer la régularité et la fiabilité des stratégies de trading.

En comprenant et en appliquant le ratio Long/Short, les traders peuvent non seulement mieux saisir la dynamique globale du marché, mais aussi accroître leur taux de réussite dans des conditions volatiles.

3. Comment consulter les données du ratio Long/Short sur les contrats à terme MEXC ?


Pour une meilleure expérience utilisateur, nous recommandons de consulter les données du ratio Long/Short directement sur le site officiel de MEXC.

Connectez-vous au site officiel de MEXC. Dans le menu supérieur, sélectionnez Futures, puis cliquez sur Aperçu des contrats à terme en bas.


Cliquez ensuite sur Voir plus dans la section Futures Big Data pour accéder au tableau de bord des données.


Sur la page Futures Big Data, vous pouvez sélectionner et consulter les données spécifiques qui vous intéressent.



4. Caractéristiques principales des données Long/Short de MEXC


Force Long vs Short : offre une vue claire de la force relative entre acheteurs et vendeurs sur le marché, aidant les traders à anticiper la direction potentielle des prix.
Analyse des flux de capitaux : suit les gros ordres et les entrées/sorties de capitaux afin d'identifier les intentions des principaux acteurs du marché.
Outil de confirmation de tendance : utilisé en parallèle avec les mouvements de prix pour vérifier la fiabilité et la durabilité de la tendance actuelle.
Moment d'entrée : en surveillant les variations des données Long/Short, les traders peuvent identifier les meilleures opportunités d'entrée et de sortie.

5. Comment utiliser les données Long/Short de MEXC


5.1 Signal d'achat


Lorsque le BSL montre un renforcement clair de la puissance d'achat accompagné d'une hausse du volume de trading, cela indique souvent une probabilité plus élevée de hausse des prix.

5.2 Signal de vente


Lorsque les données Long/Short reflètent une pression vendeuse croissante et des sorties de capitaux, cela signale un risque potentiel de baisse des prix.

5.3 Confirmation de tendance


Dans une tendance haussière, les données Long/Short doivent montrer une domination soutenue des acheteurs. Dans une tendance baissière, la pression vendeuse doit rester dominante.

5.4 Signal de divergence


Si le prix atteint de nouveaux sommets alors que les données Long/Short montrent un affaiblissement de la force acheteuse, cela peut indiquer un renversement de tendance imminent.

En appliquant efficacement les données Long/Short, les traders peuvent mieux évaluer le momentum du marché et améliorer la précision de leurs décisions de trading. Il est recommandé de combiner ces données avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour construire un cadre de trading complet.

Lectures recommandées :


Actuellement, MEXC organise l'événement Festival 0 frais, une opportunité exclusive de réaliser des transactions sur 100 tokens sans aucun frais. Cela permet aux utilisateurs de réduire considérablement leurs coûts de trading et d'atteindre l'objectif « économiser plus, trader plus, gagner plus ». Grâce à cet événement limité dans le temps, les traders bénéficient d'exécutions fluides à faible coût, restent à l'avant-garde des tendances du marché et saisissent chaque opportunité éphémère avec une efficacité maximale. C'est le point d'entrée idéal pour accélérer votre croissance d'actifs.

Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représentent pas non plus une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

