Comprendre les risques du trading des contrats à terme pour garantir une expérience de trading plus sécurisée

Comparé à d'autres types d'investissement, le trading des contrats à terme comporte un niveau de risque plus élevé. En effet, les prix peuvent évoluer rapidement dans une direction défavorable à votre position. Vos pertes peuvent dépasser vos attentes et vous pourriez être amené à ajouter une marge supplémentaire pour maintenir votre position. Par conséquent, MEXC recommande fortement de bien comprendre et d'évaluer les risques associés avant de vous engager dans le trading des contrats à terme.





*BTN-Commencez votre aventure dans le trading des contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Le trading des contrats à terme est une forme de trading sur produits dérivés qui permet aux utilisateurs de profiter des mouvements de prix sans posséder directement la cryptomonnaie sous-jacente. En termes simples, il permet d'ouvrir une position Long (achat) ou Short (vente) en fonction de leurs prévisions de marché.





Contrairement au trading au comptant, le trading des contrats à terme prend en charge l'effet de levier, offrant la possibilité de contrôler une position plus importante avec un capital plus faible. Cela peut amplifier les profits potentiels, mais accroît également le niveau de risque. La forme la plus courante dans l'écosystème est celle des contrats à terme perpétuels, qui n'ont pas de date d'expiration et permettent aux utilisateurs de conserver leurs positions de manière flexible dans le temps. Grâce à cette flexibilité et à son efficacité en matière de capital, le trading des contrats à terme est devenu un outil incontournable pour de nombreux investisseurs en cryptomonnaies.









Cependant, générer des profits réguliers sur le marché des contrats à terme exige une compréhension approfondie des risques associés. En raison de l'utilisation de l'effet de levier et de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, les gains comme les pertes peuvent être amplifiés. Une simple erreur d'évaluation ou une mauvaise gestion du risque peut entraîner des pertes importantes, voire une liquidation, en très peu de temps. Ce n'est qu'en comprenant pleinement ces risques que les utilisateurs peuvent élaborer des stratégies solides et protéger leur capital.









En utilisant correctement l'effet de levier, les investisseurs peuvent considérablement améliorer l'efficacité de leur capital et débloquer un potentiel de rendement plus élevé. Cependant, ces gains potentiels s'accompagnent également d'un risque accru. Il est donc essentiel que les utilisateurs de MEXC aient une compréhension claire du fonctionnement de l'effet de levier dans le trading des contrats à terme.





Lorsqu'ils tradent des contrats à terme perpétuels, les utilisateurs de MEXC doivent définir un multiplicateur de levier en fonction de leurs préférences de trading. Les contrats à terme perpétuels USDT-M sur MEXC prennent en charge un effet de levier ajustable allant de 1x à 500x (actuellement, seules les paires de trading BTCUSDT et ETHUSDT permettent un effet de levier allant jusqu'à 500x).





Par exemple, si vous prévoyez d'ouvrir une position sur BTCUSDT d'une valeur de 100 000 USDT, sur MEXC vous pouvez choisir un niveau de levier tel que 10x, 50x, 100x ou même jusqu'à 500x. Le levier que vous sélectionnez influence directement la marge initiale requise. Plus le levier est faible, plus le montant de la marge initiale est élevé. À l'inverse, plus le levier est élevé, plus la marge initiale nécessaire est faible.





Comparaison des exigences de marge initiale pour une même position selon différents niveaux d'effet de levier Effet de levier 10x 50x 100x 200x 500x Marge initiale 10 000 USDT 2 000 USDT 1 000 USDT 500 USDT 200 USDT









Dans le trading sur marge, les concepts d'effet de levier notionnel et d'effet de levier effectif sont souvent confondus par les débutants. Il est important de comprendre la différence afin de mieux gérer les risques et de définir des niveaux de levier adaptés.





Supposons qu'une utilisatrice nommée Alice dispose de 10 000 USDT sur son compte Futures sur MEXC. En utilisant le mode de marge croisée, elle choisit d'allouer 1 000 USDT comme marge et sélectionne un effet de levier de 10x. En ignorant les frais de transaction et le slippage, quel est l'effet de levier réel de cette position une fois l'ordre entièrement exécuté ? À ce stade, le levier peut être décrit sous deux angles : l'effet de levier notionnel correspond au réglage de 10x choisi par Alice avant le trade. Toutefois, pour calculer l'effet de levier effectif, il faut prendre en compte le total des actifs du compte de marge croisée d'Alice. Le résultat est le suivant : 1 000 USDT x 10x ÷ 10 000 USDT = 1x.





Dans un autre scénario, lorsqu'Alice utilise le mode de marge isolée et qu'elle n'active pas la fonction d'ajout automatique de marge, le multiplicateur d'effet de levier sélectionné correspond également à l'effet de levier effectif réellement appliqué.









En raison de son histoire relativement courte, le marché des produits dérivés sur les cryptomonnaies diffère des marchés financiers traditionnels à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne les règles de trading. Par exemple, contrairement aux marchés boursiers américains, le trading des contrats à terme sur cryptomonnaies ne comporte ni coupe-circuits ni limites de fluctuation des prix. En parallèle, la majorité des cryptomonnaies présentent une capitalisation de marché en circulation relativement faible, ce qui les rend plus sensibles à des mouvements brusques sur de courtes périodes.





Lorsque le prix d'un actif numérique connaît une forte volatilité en peu de temps, cela peut avoir un impact majeur sur les positions en contrats à terme, en particulier pour les traders utilisant un effet de levier élevé. D'un point de vue purement mathématique, prenons l'exemple d'une investisseuse nommée Alice qui utilise un effet de levier effectif de 10x sur une position en contrats à terme. Si le prix de l'actif évolue de 10 % dans la direction opposée, sa position sera entièrement liquidée . Le seuil de liquidation peut être mieux compris à travers le tableau suivant :





Seuils de mouvement des prix déclenchant la liquidation selon différents niveaux d'effet de levier (analyse mathématique) Effet de levier 10x 50x 100x 200x 500x Mouvement des prix déclenchant une liquidation 10 % 2 % 1 % 0,5 % 0,2 %

Les exemples fournis dans le tableau ci-dessus représentent des seuils de référence basés uniquement sur des calculs mathématiques. Cependant, dans la pratique, les conditions menant à une liquidation sont souvent plus complexes. Des facteurs tels que le calcul du taux de marge de maintenance et l'effet de cascade potentiel déclenché par des liquidations à grande échelle peuvent influencer de manière significative le résultat.













La liquidation par niveaux est un mécanisme de liquidation progressive utilisé dans le trading des contrats à terme. Elle est conçue pour réduire graduellement la position d'un trader lorsque la marge du compte devient insuffisante ou que les prix du marché subissent d'importantes fluctuations. L'objectif est de réduire le risque et d'éviter qu'une position entière ne soit liquidée en une seule fois. Ce mécanisme est couramment adopté sur les plateformes qui prennent en charge un effet de levier élevé et est considéré comme une amélioration par rapport aux systèmes traditionnels de liquidation forcée en une seule étape. Il contribue à protéger les fonds des traders et à minimiser l'impact global de la volatilité du marché.





Si une position se trouve déjà au niveau de risque le plus bas, elle passe directement à l'étape suivante. Si la position relève d'un niveau de risque plus élevé (supérieur au niveau 1), un processus de réduction de niveau est déclenché. Dans ce cas, une partie de la position au niveau de risque actuel sera reprise par le moteur de liquidation au seuil de liquidation afin de réduire le niveau de risque. Le système recalcule ensuite le taux de marge en fonction du nouveau niveau de risque inférieur. Si les conditions de liquidation sont encore remplies, le processus de réduction de niveau se poursuit jusqu'à ce que la position atteigne le niveau le plus bas.









La liquidation dans le trading des contrats à terme fait référence à une situation où, en raison d'une forte volatilité du marché, la marge disponible sur le compte d'un trader devient insuffisante pour maintenir sa position. Dans ce cas, la position est automatiquement clôturée par le système. Si la position se trouve déjà au niveau de risque le plus bas mais que le taux de marge reste supérieur ou égal à 100 %, la position restante sera reprise par le moteur de liquidation au seuil de liquidation.









Dans des environnements de trading très volatils, les traders utilisant un fort effet de levier sur des positions importantes peuvent faire face à un risque élevé de liquidation. Si le fonds d'assurance venait à s'épuiser, le système de désendettement automatique (Auto-Deleveraging ou ADL) pourrait être déclenché, exposant potentiellement d'autres traders à des risques supplémentaires.





Pour limiter ce risque, MEXC applique un mécanisme de limites de risque à l'ensemble des comptes de trading. Le système repose sur un modèle de marge à plusieurs niveaux : plus la taille d'une position est importante, plus le levier maximum autorisé est réduit. Les traders peuvent ajuster manuellement leur levier, mais l'exigence de marge initiale reste déterminée par le levier sélectionné.





Pour consulter les règles détaillées, veuillez vous référer à la documentation officielle de MEXC sur les limites de risque dans le trading des contrats à terme









*BTN-Vérifier les niveaux des limites de risque&BTNURL= https://www.mexc.com/fr/futures/information/risk_limit









Avant d'ouvrir une position, vous devez définir votre effet de levier. Si vous ne l'ajustez pas manuellement, MEXC applique par défaut un effet de levier de 20x, que vous pouvez modifier à votre convenance. L'effet de levier sélectionné détermine votre quantité maximale de position : plus l'effet de levier est élevé, plus la quantité maximale de position que vous pouvez ouvrir est réduite. Lorsque vous modifiez vos paramètres de levier, la plateforme affiche une notification indiquant la mise à jour de votre limite de position.













La marge de maintenance a un impact direct sur votre prix de liquidation. MEXC recommande fortement de fermer vos positions avant que votre solde de marge n'atteigne le niveau de marge de maintenance, afin d'éviter toute liquidation.





Veuillez noter que pendant les périodes de volatilité anormale des prix ou dans des conditions de marché extrêmes, le système peut prendre des mesures supplémentaires pour maintenir la stabilité du marché. Ces mesures peuvent inclure, sans s'y limiter : l'ajustement de l'effet de levier maximal autorisé pour certains contrats à terme, la modification des limites de position selon les différents niveaux, ou encore le changement des taux de marge de maintenance pour ces différents niveaux.









La réduction efficace des risques dans le trading des contrats à terme repose sur plusieurs pratiques essentielles :

Utilisez l'effet de levier de manière raisonnable et avec prudence.

Définissez des ordres Stop-Loss et Take-Profit.

Gérez la taille de vos positions et respectez rigoureusement votre plan de trading.

Évitez de prendre des décisions émotionnelles.













Les contrats à terme perpétuels sont un instrument financier neutre. Utilisés de manière appropriée et avec une gestion des risques adaptée, ils peuvent aider les investisseurs à obtenir des rendements raisonnables et constituer un outil efficace pour participer au marché des cryptomonnaies.





*BTN-Commencez votre aventure dans le trading des contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Actuellement, MEXC organise l'événement Festival 0 frais . En y participant, les utilisateurs peuvent réduire considérablement leurs frais de transaction et atteindre l'objectif « économisez plus, tradez plus, gagnez plus ». Sur la plateforme MEXC, vous pouvez non seulement profiter d'un trading à moindre coût grâce à cet événement, mais aussi rester en avance sur les tendances du marché et saisir les opportunités avec une efficacité maximale. C'est le point d'entrée idéal pour accélérer votre parcours vers la croissance de vos actifs.



