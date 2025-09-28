Explication des variations du volume de trading des contrats à terme et de l'intérêt ouvert

Dans le trading des contrats à terme , les variations du volume de trading et de l'intérêt ouvert d'une paire de contrats à terme sur une période donnée reflètent souvent les fluctuations de l'activité des investisseurs et des flux de capitaux. Ce sont des indicateurs de marché importants qui aident les investisseurs à analyser le sentiment du marché, les tendances de prix et les risques potentiels. Une interprétation correcte de ces données peut fournir des indications précieuses pour le trading des contrats à terme et aider à optimiser les stratégies de trading.









Le volume de trading des contrats à terme correspond au nombre de contrats exécutés (total des achats et des ventes) sur une période donnée. Il reflète le niveau d'activité et l'intensité des échanges sur le marché. Pour une paire de contrats à terme particulière, il indique également le niveau d'intérêt des investisseurs pour cette paire.





Plus le volume de trading est élevé sur une période donnée, plus le marché est actif. Une hausse soudaine du volume de trading signale souvent une volatilité imminente. Les traders utilisent généralement le volume de trading et l'intérêt ouvert pour évaluer le sentiment actuel du marché et élaborer leurs stratégies d'investissement.





L'intérêt ouvert désigne le nombre total de contrats en cours qui n'ont pas encore été réglés. Il représente l'ampleur du capital investi par les participants au marché ainsi que le niveau d'intérêt pour le trading. Une augmentation de l'intérêt ouvert indique qu'un flux de capitaux supplémentaires entre sur le marché, ce qui montre que les investisseurs s'intéressent au prix ou à la tendance actuelle. Une diminution de l'intérêt ouvert signifie que les capitaux quittent le marché, suggérant que les investisseurs clôturent leurs positions ou se retirent, et que l'intérêt global du marché est en baisse.













Les variations du volume de trading peuvent indiquer l'activité du marché et la force d'une tendance. Lorsque le volume augmente, cela reflète une participation accrue du marché. Si le volume augmente durant une tendance haussière, cela peut confirmer la dynamique positive. Si le volume augmente durant une tendance baissière, cela peut confirmer la dynamique négative. À l'inverse, une baisse du volume de trading indique une diminution de l'activité du marché, ce qui peut suggérer un affaiblissement ou un renversement de la tendance en cours.









Lorsque le prix d'un contrat à terme connaît d'importantes fluctuations, le volume de trading peut être utilisé pour valider la fiabilité d'une cassure.

Une cassure avec un volume élevé : si le prix franchit un support ou une résistance clé avec un volume important, la cassure est généralement plus fiable.

Une cassure avec un volume faible : si la cassure se produit avec un faible volume, il peut s'agir d'une fausse cassure et le prix pourrait rapidement se replier.









Les variations de l'intérêt ouvert aident à évaluer la direction des flux de capitaux et la solidité d'une tendance. Une augmentation de l'intérêt ouvert suggère que davantage de capitaux entrent sur le marché, ce qui reflète un intérêt marqué pour les tendances de prix futures. Si l'intérêt ouvert augmente parallèlement à une hausse des prix, cela signale un fort sentiment haussier. Si l'intérêt ouvert augmente alors que les prix baissent, cela indique un renforcement du sentiment baissier.





Une diminution de l'intérêt ouvert signifie que des capitaux quittent le marché à mesure que les traders clôturent leurs positions. Cela signale souvent un affaiblissement ou une possible fin de la tendance en cours.









Si l'intérêt ouvert et le volume de trading augmentent simultanément, cela traduit une activité croissante à la fois des acheteurs et des vendeurs, avec un potentiel de volatilité accrue à venir. Si l'intérêt ouvert augmente mais que le volume de trading diminue, cela reflète un marché attentiste, pouvant constituer une phase de préparation avant la poursuite d'une tendance.





Observer le volume de trading conjointement avec l'intérêt ouvert offre une vision plus complète du sentiment du marché et de la solidité d'une tendance.





1) Hausse du volume + hausse de l'intérêt ouvert : indique généralement un marché actif avec des flux de capitaux entrants, ce qui suggère que la tendance peut se poursuivre ou s'accélérer. Exemple : dans un marché haussier, si les prix augmentent parallèlement au volume de trading et à l'intérêt ouvert, cela reflète un fort sentiment haussier et un afflux de nouveaux capitaux.





2) Hausse du volume + baisse de l'intérêt ouvert : montre une activité de marché mais avec des sorties de capitaux, ce qui peut signaler la fin d'une tendance. Exemple : en fin de marché haussier, si les prix grimpent rapidement alors que l'intérêt ouvert diminue, cela suggère que des positions longues sont clôturées pour prise de bénéfices.





3) Baisse du volume + hausse de l'intérêt ouvert : traduit une activité de marché réduite mais avec des flux de capitaux entrants, ce qui peut signaler une phase d'accumulation. Exemple : lors d'une consolidation latérale, une hausse de l'intérêt ouvert indique que les investisseurs se positionnent pour une éventuelle cassure.





4) Baisse du volume + baisse de l'intérêt ouvert : reflète une faible activité de marché et un désintérêt croissant, ce qui suggère que la tendance pourrait s'essouffler. Exemple : dans un marché baissier, si les prix chutent alors que le volume de trading et l'intérêt ouvert diminuent, cela traduit un faible sentiment et une baisse de la participation.













Lorsque les prix sont en hausse :

1) Une hausse du volume de trading et de l'intérêt ouvert indique une tendance solide, ce qui convient pour renforcer des positions longues.

2) Une hausse du volume mais une baisse de l'intérêt ouvert peut signaler des prises de bénéfices par les investisseurs en positions longues ; prudence donc face à un éventuel renversement.





Lorsque les prix sont en baisse :

1) Une hausse du volume de trading et de l'intérêt ouvert indique un fort sentiment baissier et suggère que la tendance baissière pourrait se poursuivre.

2) Une baisse du volume mais une hausse de l'intérêt ouvert suggère que les positions courtes continuent peut-être à se renforcer, nécessitant une vigilance accrue.









Lorsque les prix franchissent des niveaux clés :

1) Une hausse simultanée du volume de trading et de l'intérêt ouvert suggère une cassure fiable, adaptée pour suivre le mouvement.

2) Une hausse du volume mais une baisse de l'intérêt ouvert suggère une possible fausse cassure, et il est plus prudent d'attendre.









Lorsque l'intérêt ouvert augmente fortement :

1) Si les prix s'envolent, cela traduit une domination haussière.

2) Si les prix chutent, cela traduit une domination baissière, pouvant mener à un déclin plus marqué.





Lorsque l'intérêt ouvert baisse fortement :

1) Si les prix montent, cela suggère que les positions longues sont en cours de clôture et qu'un repli pourrait suivre.

2) Si les prix baissent, cela suggère que les positions courtes sont en cours de clôture et qu'un rebond pourrait suivre.









Un intérêt ouvert extrêmement élevé : lorsque l'intérêt ouvert atteint des niveaux très élevés, le marché devient plus vulnérable à une forte volatilité (par exemple, les liquidations ou les shorts/longs squeezes). Il est recommandé de réduire l'effet de levier pour mieux gérer le risque.

Un intérêt ouvert extrêmement faible : lorsque l'intérêt ouvert est très faible, la tendance du marché peut être fragile, ce qui rend plus approprié le trading à court terme ou une position en attente.





En exploitant efficacement ces indicateurs, les investisseurs peuvent mieux capter les opportunités de tendance, gérer les risques et améliorer leurs rendements dans le trading des contrats à terme.









En utilisant des plateformes de données professionnelles tierces, vous pouvez facilement surveiller les variations de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme pour différents tokens, par exemple CoinGlass.





Prenons SHIB comme exemple. Sur CoinGlass , vous pouvez consulter les changements de l'intérêt ouvert de SHIB sur une période donnée, présentés clairement sous forme de graphiques. Vous pouvez également comparer l'intérêt ouvert entre différentes plateformes d'échange.













Sur la plateforme MEXC, si vous souhaitez consulter vos positions actuelles sur les contrats à terme, vous pouvez les retrouver sous le graphique en chandeliers dans l'interface de trading des contrats à terme.









Si vous souhaitez revoir vos transactions passées, allez dans le coin supérieur droit de l'interface et sélectionnez Ordres → Historique des positions.









Vérifier l'historique des positions





Le marché des cryptomonnaies est hautement volatil et plein d'incertitudes. Les utilisateurs doivent surveiller en permanence leurs positions et les ajuster en ajoutant ou en réduisant des positions si nécessaire, afin d'éviter des pertes dues aux liquidations provoquées par les fluctuations du marché.









Actuellement, MEXC organise le Festival 0 Frais , permettant aux utilisateurs de réduire considérablement leurs coûts de transaction et de dépenser moins, trader davantage et gagner plus. Sur MEXC, les utilisateurs peuvent profiter d'un trading à faible coût tout en restant étroitement alignés sur les tendances du marché, en capturant chaque opportunité éphémère et en entamant un parcours vers l'indépendance financière.





Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représente pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et elles ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



