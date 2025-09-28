Consultez vos paires de contrats à terme favorites sur MEXC et suivez en temps réel les mouvements des prix des cryptomonnaies





La fonctionnalité « Favoris » permet aux utilisateurs d'ajouter leurs paires de contrats à terme clés ou fréquemment utilisées à une liste personnalisée pour un accès rapide et une gestion simplifiée. Voici ses principaux avantages :





Efficacité accrue : gagnez du temps en évitant les recherches répétées parmi de nombreuses paires de trading et accédez rapidement aux pages clés de trading.

Suivi facilité : consultez en un seul endroit les prix en temps réel, la volatilité et les données de trading de vos paires sélectionnées pour prendre des décisions éclairées.

Regroupement personnalisé : sur mobile, les utilisateurs peuvent organiser leurs tokens favoris en groupes par stratégie ou catégorie pour une consultation simplifiée.

Support à la décision : grâce aux fonctions de tri et aux graphiques, votre liste de favoris se transforme en un tableau de bord dynamique adapté à vos besoins.













contrats à terme USDT-M, ou les contrats à terme Coin-M. Pour cet exemple, nous utiliserons les contrats à terme USDT-M. Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Dans le menu principal en haut de la page, cliquez sur Futures, puis sélectionnez soit lesPour cet exemple, nous utiliserons les contrats à terme USDT-M.





Sur la page de trading, survolez l'icône ▼ située à côté de la paire de trading pour afficher la liste des paires de contrats à terme disponibles. Cliquez ensuite sur l'icône ☆ à côté de la paire que vous souhaitez ajouter à vos favoris.





Si la paire que vous recherchez n'apparaît pas, utilisez la barre de recherche pour la trouver. Une fois affichée, cliquez sur l'icône ☆ à côté de la paire pour l'ajouter à vos favoris.

















Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous à votre compte. Appuyez sur Marchés en bas de l'écran d'accueil, puis accédez à Favoris > Futures et appuyez sur le bouton Ajouter aux Favoris.





Dans la barre de recherche, saisissez le nom de la paire de contrats à terme que vous souhaitez ajouter, par exemple BTC. Ensuite, appuyez sur l'icône ☆ à côté de BTC USDT Perpétuel pour l'ajouter à votre liste de favoris.









Sur la page de trading des contrats à terme où vous avez ajouté des paires à vos favoris, cliquez sur Favoris pour afficher vos paires sélectionnées. La page affiche des informations détaillées telles que le nom du contrat, le dernier prix, le pourcentage de variation du prix, et le volume de trading. Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant en fonction du dernier prix, de la variation de prix ou du volume de trading.









Vous pouvez également faire défiler la page jusqu'en bas et cliquer sur ≡ → Favoris et Tendance pour afficher rapidement vos paires de contrats à terme favorites en bas de l'écran.





Celles marquées d'une ★ sont vos paires favorites, tandis que celles marquées d'un 🔥 sont les paires de contrats à terme actuellement tendance.





Vous pouvez cliquer sur les flèches < et > de chaque côté pour faire défiler et voir d'autres paires de contrats à terme.









En bas à droite de la page, cliquez sur le bouton Modifier les Favoris pour réorganiser vos paires de contrats à terme favorites en les faisant glisser à l'aide de l'icône ☰. Vous pouvez également cocher l'option Afficher les prix pour afficher les données de prix avant le pourcentage de variation, aussi bien pour les paires favorites que pour les paires populaires en bas de la page. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer vos modifications.













Sur la page Marchés de l'application, vous pouvez consulter vos paires favorites dans Favoris → Futures. La page affiche des données détaillées, notamment le nom de la paire, le dernier prix, le pourcentage de variation et le volume de trading. Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant selon le dernier prix, la variation de prix ou le volume de trading.

En appuyant sur l'icône + à droite, vous pouvez créer différents groupes et classer vos paires favorites de contrats à terme selon vos propres critères. Cela facilite la consultation des données pour des types spécifiques de paires des contrats à terme.

















MEXC propose le trading de contrats à terme comme une forme de trading de produits dérivés, avec des milliers de cryptomonnaies comme actifs d'investissement. Les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour amplifier leur capital et atteindre leurs objectifs de rendement. Cela implique aussi de choisir soigneusement les actifs à trader et le bon moment pour entrer en position. C'est pourquoi une plateforme de contrats à terme doit offrir une large gamme de paires de trading, une vitesse de cotation rapide et un processus rigoureux de sélection des projets. Les produits de contrats à terme de MEXC s'imposent aujourd'hui comme le premier choix de nombreux traders de contrats à terme. En juillet 2025, MEXC a listé plus de 1 300 paires de contrats à terme, incluant les contrats à terme perpétuels USDT-M, USDC-M et Coin-M, afin de répondre aux besoins variés des utilisateurs aux préférences de trading différentes.









Sur MEXC , les frais de transaction maker pour les contrats à terme perpétuels sont de 0,00 % et les frais de transaction taker de 0,02 %. Pour plus de détails sur les taux des frais MEXC, veuillez consulter la grille tarifaire officielle . Les taux peuvent varier selon les pays et les régions, il est donc conseillé de se référer à la page des frais pour obtenir les informations les plus précises.





En comparant les frais de transaction des contrats perpétuels margés en USDT accessibles aux utilisateurs classiques, les produits de contrats à terme de MEXC se montrent très compétitifs dans l'industrie.









Plateforme de trading MEXC Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Taux des frais de maker 0 0,018 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Taux des frais de taker 0,02 % 0,045 % 0,05 % 0,06 % 0,06 %





Les quatre concurrents mentionnés ci-dessus figurent tous parmi les 20 premières plateformes d'échange de cryptomonnaies selon le classement de CoinMarketCap . Cette comparaison claire met en évidence l'avantage tarifaire de MEXC. En ne considérant que les frais taker, les taux des concurrents varient de 0,045 % à 0,06 %, soit entre 2,25 et 3 fois plus que celui de MEXC.





Par exemple, supposons qu'une utilisatrice nommée Alice envisage d'investir 10 000 USDT avec un effet de levier de 10x, ouvrant une position en tant que maker et la fermant en tant que taker. Les frais qu'Alice paierait sur ces cinq plateformes (calculés sur une valeur de position de 100 000 USDT, sans tenir compte des fluctuations de prix) sont les suivants :





Plateforme de trading MEXC Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Frais de maker (USDT) 0 18 20 20 20 Frais de taker (USDT) 20 45 50 60 60 Frais totaux (USDT) 20 63 70 80 80





Cette comparaison concrète des frais souligne les économies substantielles que permet le trading de contrats à terme sur MEXC.





De plus, depuis le 22 juillet 2025, MEXC a lancé le Festival des traders, 0 frais , où plus de 140 paires de contrats à terme bénéficient de frais maker et taker nuls, offrant des avantages complets aux utilisateurs du monde entier.





Si vous faites partie de l'écosystème Solana , vous pouvez également participer à l'événement « Mois de l'écosystème Solana » et trader les tokens de cet écosystème avec des frais maker et taker zéro. Vous pouvez aussi staker du SOL pour profiter d'un TAEG pouvant atteindre 999 %.









Depuis sa création, MEXC est reconnue pour sa capacité à identifier des projets de qualité et à lister rapidement de nouveaux tokens. Forte de plusieurs années d'expérience dans le secteur et d'une solide réputation, MEXC a attiré des millions d'utilisateurs et est devenue le premier choix de nombreux traders, débutants comme expérimentés, opérant dans plus de 170 pays et régions à travers le monde.

Cette large base d'utilisateurs garantit une excellente profondeur de marché pour les contrats à terme MEXC, des paliers de contrat équilibrés et des prix justes et transparents. Au cours des dernières 24 heures, le volume de trading des contrats à terme sur MEXC a dépassé les 40,6 milliards de dollars américains (USD) . Cette profondeur permet d'assurer un trading fluide, même en période de forte volatilité, et contribue à éviter les liquidations inattendues.

(Données au 22 juillet 2025, selon CoinMarketCap)









En prenant la paire de trading BTCUSDT comme exemple, en calculant le volume total des ordres Limit situés dans une fourchette de ±5 points de base autour du prix médian dans le carnet d'ordres des contrats à terme BTCUSDT, MEXC atteint environ 79,57 millions de USDT, tandis qu'un autre concurrent mondial du top 3 en totalise environ 18,42 millions de USDT. La profondeur de MEXC est donc environ 4,3 fois supérieure à celle du leader du secteur.





