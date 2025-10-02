Ne manquez pas les opportunités de trading : saisissez la volatilité du marché avec les ordres Chase sur les contrats à terme MEXC





La forte volatilité est depuis longtemps l'une des caractéristiques majeures du marché des cryptomonnaies, et elle reste un facteur important qui attire de nombreux participants. Dans des conditions aussi rapides, la capacité à identifier et saisir les opportunités d'entrée devient particulièrement cruciale. Cependant, les traders manquent souvent ces moments à cause d'hésitations, d'un mauvais timing ou simplement de la vitesse des fluctuations du marché. La fonction d'ordre Chase des contrats à terme de MEXC a été conçue pour relever ce défi : elle fournit un mécanisme qui ajuste automatiquement les ordres en fonction des mouvements du marché, aidant ainsi les participants à réagir plus efficacement à la volatilité et à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent.









La fonction d'ordre Chase permet de soumettre à nouveau un ordre Limit au meilleur prix de marché actuel. Concrètement, lorsqu'un utilisateur active cette fonction, un ordre Limit déjà placé mais trop éloigné du carnet d'ordres est rapidement ajusté au meilleur prix d'achat ou de vente, tout en restant un ordre Limit dans le carnet. Cela permet aux traders de saisir les opportunités lors des mouvements rapides de prix, sans recourir aux ordres au marché qui entraînent généralement des frais plus élevés.





Exemple : Alice place un ordre Limit d'achat sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT à 100 000 USDT. Après un certain temps, le marché n'a pas atteint ce niveau, et elle s'attend à ce que le BTCUSDT continue de monter. À ce moment-là, le meilleur prix d'achat est de 115 999 USDT et le meilleur prix de vente est de 116 000 USDT. En utilisant la fonction d'ordre Chase, son ordre est immédiatement resoumis à 115 999 USDT, augmentant fortement ses chances d'exécution. Inversement, Cindy a placé un ordre Limit de vente à 120 000 USDT et souhaite accélérer son exécution. En utilisant l'ordre Chase, son ordre est resoumis au meilleur prix vendeur.





À noter : La fonction d'ordre Chase sur les contrats à terme MEXC est actuellement disponible uniquement en mode couverture (hedge) . Lors de la resoumission d'un ordre long via cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent s'assurer que leur compte Futures dispose d'une marge suffisante pour éviter l'échec de l'ordre.





Pour améliorer l'efficacité du trading, MEXC a introduit la fonction d'ordre Chase afin de résoudre le problème des ordres limites restant non exécutés pendant de longues périodes.





Dans la plupart des cas, les utilisateurs doivent annuler un ordre existant et en créer un nouveau manuellement pour aligner le prix de l'ordre sur le prix de marché actuel. Avec la fonction d'ordre Chase, cela se fait en un seul clic : le système resoumet l'ordre comme un nouvel ordre Limit au meilleur prix de marché actuel. La quantité de l'ordre reste inchangée et le type d'ordre est toujours traité comme un ordre Maker, ce qui n'entraîne pas de frais supplémentaires.





En simplifiant le processus et en augmentant les chances d'exécution des ordres, la fonction d'ordre Chase améliore l'efficacité globale du trading.









À titre de démonstration, nous allons utiliser une paire de contrats à terme perpétuels marginés en USDT comme exemple.









Ouvrez le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Sous Futures, sélectionnez Contrats à terme perpétuels USDT-M pour accéder à la page de trading. Dans le panneau de placement d'ordres à droite, créez un ordre Limit.









Faites défiler la page vers le bas et localisez votre ordre Limit sous Position ouverte. Cliquez sur le bouton Chase.









Si l'option Confirmation de placement d'ordre est activée dans vos préférences, cliquer sur Chase ouvrira une fenêtre de confirmation « Confirmer l'ordre Chase ». Vous pourrez vérifier à nouveau l'ordre et cliquer sur OK pour valider l'action.





Si l'option Confirmation de placement d'ordre est désactivée dans vos préférences, cliquer sur Chase exécutera immédiatement l'action.









Une fois que la validité de l'ordre, la limite de risque, le solde et les vérifications de risque de liquidation sont validés, l'ordre Chase sera placé avec succès. Votre ordre Limit original sera resoumis au meilleur prix acheteur ou vendeur de votre côté. Après exécution, l'ordre Limit rempli apparaîtra dans Position ouverte.





Si l'une des vérifications échoue, l'ordre Chase ne sera pas placé et le système affichera la raison de l'échec.













1) Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous à votre compte. Touchez le bouton Trade en bas de la page d'accueil.

2) Sur la page de trading, sélectionnez Futures en haut pour basculer vers l'interface de trading des contrats à terme.

3) Créez un ordre Limit.

4) Faites défiler jusqu'à Ordres ouverts pour voir votre ordre Limit, puis touchez Chase.

5) Touchez Confirmer.

6) Une fois que la validité de l'ordre, la limite de risque, le solde et les vérifications de risque de liquidation sont validés, l'ordre Chase sera placé avec succès. Votre ordre Limit original sera resoumis au meilleur prix acheteur ou vendeur de votre côté. Après exécution, l'ordre Limit rempli apparaîtra dans Positions.





Si l'une des vérifications échoue, l'ordre Chase ne sera pas placé et le système affichera la raison de l'échec.









Bien que la forte volatilité du marché des contrats à terme en cryptomonnaies crée de nombreuses opportunités de trading, sur des périodes plus longues, on observe qu'environ 80 % du temps, la plupart des cryptomonnaies évoluent en réalité dans une plage de prix définie. Par exemple, le graphique ci-dessous montre les fluctuations de prix des contrats à terme perpétuels ETHUSDT dans une telle plage.









Cela crée des opportunités pour le trading en grille sur les contrats à terme.









Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative et automatisée. Elle consiste à placer plusieurs ordres d'achat et de vente espacés régulièrement dans une plage de prix définie, créant une « grille ». Lorsque le prix évolue dans cette plage, le système achète automatiquement bas et vend haut, capturant un profit sur chaque petite fluctuation de prix.





En termes simples, le trading en grille ne repose pas sur la prédiction de la direction du marché. Il tire parti directement de la volatilité des prix. Tant que le marché fluctue — qu'il soit bullish, bearish ou latéral — il existe un potentiel de rendement.









Les contrats à terme sur actions de MEXC offrent une nouvelle manière de trader les actions américaines en utilisant les cryptomonnaies. Les investisseurs peuvent participer aux mouvements de prix des actions sans détenir les titres sous-jacents ni ouvrir de compte chez un courtier. En utilisant la cryptomonnaie comme marge, les traders peuvent capter des gains liés aux fluctuations des prix des actions avec effet de levier et options de trading flexibles.





Grâce aux contrats à terme sur actions de MEXC , les utilisateurs peuvent facilement trader des dizaines d'actions de qualité investissement sans avoir besoin d'un compte de courtage traditionnel. La plateforme propose également certains des frais les plus bas de l'industrie, ainsi qu'une expérience de trading simplifiée. Selon un rapport de ChainCatcher , la profondeur de marché des contrats à terme sur actions de MEXC devance déjà largement celle de l'industrie, garantissant des performances de prix plus stables même dans des conditions extrêmes et aidant à réduire le risque de liquidations inattendues.





